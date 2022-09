themaygeias

Ένας στους τέσσερις ασθενείς με διαβήτη θα παρουσιάσει κάποια στιγμή της ζωής του «διαβητικό πόδι», με κίνδυνο να ακρωτηριαστεί, εξαιτίας της καταστροφής των αγγείων που δεν επιτρέπουν την ομαλή ροή του αίματος.Τα μισά έλκη που παρουσιάζονται σε ασθενείς με διαβήτη, συνήθως μολύνονται και καταλήγουν σε γάγγραινα, με αποτέλεσμα το 20% των ελκών να οδηγούν σε ακρωτηριασμό. Αν όμως το έλκος δημιουργηθεί στη φτέρνα, τότε ο κίνδυνος ακρωτηριασμού ανεβαίνει στο 50%.Καθώς ο διαβήτης αυξάνεται ραγδαία και μαζί με αυτόν και οι επιπλοκές του, κάθε 20 δευτερόλεπτα σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα πόδι ακρωτηριάζεται, ενώ κάθε 30 δευτερόλεπτα, ξοδεύονται για την αντιμετώπισή του ένα εκατ. δολ. Το ποσό για την κάλυψη των διαβητικών ποδιών, υπολογίζεται πως είναι υψηλότερο από το ΑΕΠ της Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι ακρωτηριασμοί του, ξεπερνούν το άμεσο κόστος του καρκίνου του μαστού, του εντέρου, του πνεύμονα, το προστάτη και της λευχαιμίας.Το έμμεσο κόστος δεν έχει υπολογιστεί στη χώρα μας, όμως περιλαμβάνει την αδυναμία εργασίας του ατόμου, την πρόωρη συνταξιοδότησή του, τη συνεχή παρουσία συνοδού κλπ.Μάλιστα το 40% των ασθενών που έχουν χάσει ένα πόδι, ακρωτηριάστηκαν χωρίς να ξέρουν την κατάσταση των αγγείων τους πριν την επέμβαση, τη στιγμή που το 90% των ακρωτηριασμών θα μπορούσε να αποφευχθεί αν είχε προηγηθεί διαγνωστική αγγειογραφία.Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε ο δρ Θεοδόσιος Μπίσδας, Διευθυντής της Γ΄ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, σε συνέντευξη Τύπου για την επεμβατική αντιμετώπιση του διαβητικού ποδιού, τεχνική που αποτρέπει τους ακρωτηριασμούς.Για την αντιμετώπιση της πιο σοβαρής επιπλοκής του διαβήτη έχουν αναπτυχθεί πρωτοποριακές μέθοδοι που εφαρμόζονται στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με το νέο πιστοποιημένο ρομποτικό υβριδικό χειρουργείο «Προμηθέας».Σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δρ Βασίλης Αποστολόπουλος, τόνισε ότι το νέο ρομποτικό χειρουργείο, αποτελεί επένδυση που ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο συνολικής επένδυσης του Ομίλου, ύψους 40 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, έχει καταστήσει το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών ως σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση πολύπλοκων καρδιακών και αγγειακών περιστατικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Στην εκδήλωση μετείχε η Γενική Διευθύντρια της GE Healthcare Σεσίλια Φίλιξ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ομίλου Ιατρικού με την εταιρεία για την εγκατάσταση του υβριδικού χειρουργείου.Αναφερόμενος στη συνεργασία του Ομίλου με την εταιρεία, ο κ. Αποστολόπουλος πρόσθεσε πως «Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τον Όμιλο του Ιατρικού που η στρατηγική συνεργασία με τον διεθνή κολοσσό GE Healthcare την οποία εγκαινιάσαμε πριν από 3 χρόνια, αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που η GE Healthcare επέλεξε το Ιατρικό και τον συνεργάτη ιατρό μας, Δρ Θεοδόσιο Μπίσδα, πρέσβη του brain gain για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία “ The Cut:The Secret to Saving a Limb ”, παραγωγής GE Healthcare 2022, που προβάλλεται διεθνώς».Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο “The Cut: The Secret to Saving a Limb”, αναφέρεται στην πραγματική ιστορία ενός άνδρα με διαβήτη, στην αδιάκοπη αναζήτηση ενός καλύτερου τρόπου ζωής και στην καινοτόμο χειρουργική τεχνική που του έσωσε τελικά το πόδι.Στην εκδήλωση, συμμετείχε επίσης η Δρ. Γιούλη Αργυρακοπούλου, Ειδικός Παθολόγος, Διευθύντρια Γ΄ Διαβητολογικής Μονάδας, Μονάδας Παχυσαρκίας & Ιατρείου Διαβητικών Εγκύων του Ιατρικού Κέντρου.Εξηγώντας τις νέες τεχνικές, ο κ. Μπίσδας υπογράμμισε πως για τη διαχείριση του διαβητικού ποδιού, χρειάζεται διεπιστημονική ομάδα αγγειοχειρουργού, ενδοκρινολόγου, ποδιάτρου και άλλων επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να μειωθούν οι εισαγωγές στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα είναι μείωση των ακρωτηριασμών από 27,5% σε 3,8% και της θνησιμότητας από 19,2% σε 7,5%.Για το λόγο αυτό όμως, χρειάζονται εξειδικευμένα κέντρα, καθώς έχει διαπιστωθεί πλήρης αποφυγή των ακρωτηριασμών ήδη από τον πρώτο χρόνο που οι ασθενείς απευθύνονται σε αυτά.Με το υβριδικό χειρουργείο δίνεται η δυνατότητα φασματογραφίας, για την απεικόνισης των αγγείων του ποδιού του ασθενή και τη διαπίστωση της βλάβης. Μάλιστα, για την αποφυγή επιβάρυνσης των νεφρών των ασθενών αντί για σκιαγραφικό, γίνεται χρήση διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να «φωτιστούν» οι βλάβες στην αιμάτωση του ποδιού.Κατά την επέμβαση που απαιτείται για τη διόρθωση της βλάβης, υπάρχει δυνατότητα μετατροπής των φλεβών σε αρτηρίες μέσω ειδικών στεντ, οπότε αποκαθίσταται η κυκλοφορία, σταματά η γάγγραινα και αποφεύγεται ο ακρωτηριασμός.