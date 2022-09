tvnea

Έκανε αίσθηση, πολλές ερωτήσεις, φοβερές αποκαλύψεις, τους έκανε όλους να «κλαίνε» από τα γέλια και τη late night ζώνη άνω – κάτω!«Οι 100» Ώρα να τα πούμε, το διαφορετικό, μοντέρνο, χιουμοριστικό show - τηλεπαιχνίδι, επιστρέφει τη νέα σεζόν 2022 – 2023 και κάνει πρεμιέρα στο Star, απόψε, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 24:00!«Οι 100» Ώρα να τα πούμε, θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα, Παρασκευή και Κυριακή στις 24:00! Το 2ο επεισόδιο θα προβληθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου!Παρουσιαστής ο πολυτάλαντος, αγαπημένος stand up comedian και σεναριογράφος, Λάμπρος Φισφής, ο οποίος υποδέχεται κάθε εβδομάδατρεις «παίκτες» celebrities. Ο ένας από αυτούς είναι σταθερά στο πλατό, και είναι ο captain, ενώ οι άλλοι δύο εναλλάσσονται κάθε φορά. Στο «Οι 100», captain μας είναι εναλλάξ, ο ηθοποιός/stand up comedian Μιχάλης Μαθιουδάκης και ο ηθοποιός, κωμικός, σεναριογράφος Ζήσης Ρούμπος.Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου στις 24:00, καλεσμένοι είναι ο chef και κριτής του MasterChef Λεωνίδας Κουτσόπουλος και η ηθοποιός Νατάσα Εξηνταβελώνη με captain τον Ζήση Ρούμπο!Σε πόσους από τους 100 δεν αρέσει το όνομα που βαφτίστηκαν;Πόσοι από τους 100 χώρισαν κάνοντας ghosting;Τι προτιμούν οι 100, camping ή rooms to let ;Πόσοι από τους 100 ανοίγουν το φούρνο μικροκυμάτων 1-2 δευτερόλεπτα πριν ακούσουν το «γκλιν»;Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις στις οποίες θα απαντήσουν οι 100 και θα πάρουμε απίθανες απαντήσεις! Τελικά τι λένε οι αριθμοί για εμάς; Πόσα εκπληκτικά πράγματα θα ανακαλύψουμε; Όλη η Ελλάδα περιμένει με αγωνία να μάθει!Απέναντι από τους καλεσμένους βρίσκεται μια γιγαντοοθόνη, όπου 100 καθημερινοί άνθρωποι - αντιπροσωπευτικό δημογραφικό δείγμα της Ελλάδας του σήμερα - συμμετέχουν ενεργά στην εκπομπή, συνδεδεμένοι ο καθένας ξεχωριστά μέσω zoom!Οι 100 αυτοί άνθρωποι, απαντούν ζωντανά στις αναπάντεχες, ανατρεπτικές, απρόσμενες, ευφάνταστες ερωτήσεις, που απευθύνει ο παρουσιαστής προς τους καλεσμένους, βγάζοντας έτσι ένα αποτέλεσμα επί τοις 100, δηλαδή μια ρεαλιστική εικόνα του ποιοι είμαστε ως Έλληνες το 2022!Οι τρεις celebrities καλεσμένοι κάθε εβδομάδα θα προσπαθούν να προβλέψουν, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, το αποτέλεσμα, που θα δώσουν με τις απαντήσεις τους οι 100. Και έτσι θα αποδείξουν ποιος ανάμεσά τους ξέρει καλύτερα την Ελλάδα του σήμερα! Ταυτόχρονα, τόσο οιίδιοι όσο και οι 100, αναλύουν με χιούμορ τις ερωτήσεις και μοιράζονται τις προσωπικές τους ιστορίες και εμπειρίες.Μια τηλεοπτική εκπομπή που μπαίνει στα σπίτια καθημερινών ανθρώπων και μαθαίνει περισσότερα για τη ζωή τους με την πιο θετική, αισιόδοξη και χιουμοριστική διάθεση για να γελάσουμε δυνατά με τις «άβολες» αλήθειες μας και να κατανοήσουμε, τελικά, καλύτερα ο ένας τον άλλο.Ελάτε να διασκεδάσουμε άλλη μια χρονιά, ανακαλύπτοντας τα χαριτωμένα, μικρά γεγονότα που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε ως έθνος! Γιατί όλοι μας έχουμε μια μοναδική ιστορία, που θέλουμε να μοιραστούμε!Τα πιο ξεκαρδιστικά γκάλοπ… ξαναρχίζουν! Ώρα να τα πούμε όλα!Αν θέλετε να έρθουμε στο σπίτι σας και να μας πείτε όλα όσα κρύβετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να μοιραστείτε μαζί μας όλα όσα δεν θα λέγατε παρά μόνο στους κοντινούς σας, να μάθουμε αν παίρνετε μυρωδιά τι γίνεται γύρω σας, δίπλα σας, μέσα σας, κοντά σας Δηλώστε συμμετοχή! Μπορείτε να είστε ένας από τους 100. Ένας από εμάς.Δεν περισσεύει κανείς!Πηγή: TVNEA.COM