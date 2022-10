Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην επιστήμη, στην τεχνολογία και τα big data είναι πιο μεγάλες, πιο περίπλοκες και πιο επιτακτικές όσο ποτέ άλλοτε. Για το λόγο αυτό χρειαζόμαστε την εντελώς νέα υπολογιστική προσέγγιση των υπερυπολογιστών της HPE, οι οποίοι συμβάλλουν ήδη σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις, πραγματοποιούν άλματα καινοτομίας, και παραδίδουν συναρπαστικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της κοινωνίας και του ανθρώπου.

Από τη φαρμακευτική έρευνα μέχρι την πρόβλεψη ακραίων καιρικών φαινομένων και την εξερεύνηση του διαστήματος, τα υπολογιστικά συστήματα υψηλής απόδοσης (HPC) επιταχύνουν τη διαδικασία ανακαλύψεων, αυξάνουν την ακρίβεια των υπολογισμών, και διευρύνουν τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας, καθώς ανοίγουν νέους ορίζοντες στη γνώση και την τεχνολογική πρόοδο.

Είναι πασίδηλο ότι για να ανταπεξέλθουμε στην περιπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου χρειαζόμαστε πολύ πιο ισχυρούς υπολογιστές. Οι τεχνολογίες των υπερυπολογιστών συνιστούν την καλύτερη απάντηση στις νέες προκλήσεις, καθώς διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες απ’ τους παραδοσιακούς υπολογιστές που γνωρίζαμε. Χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες HPC, οι οργανισμοί επωφελούνται ουσιαστικά, καθώς τους επιτρέπεται πλέον να διαχειρίζονται αποδοτικότερα όλο το φάσμα των εργασιών που σχετίζονται με δεδομένα, ξεκινώντας από δραστηριότητες μικρής κλίμακας και φτάνοντας έως εργασίες υψηλών απαιτήσεων, ενώ ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να κατανοούν καλύτερα πληροφορίες και γεγονότα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν, να μετρηθούν ή να αναλυθούν απ’ τον άνθρωπο.

Οι υπερυπολογιστές μετασχηματίζουν τα σύγχρονα data centers, εξοπλίζοντάς τα με δυνατότητες που έρχονται απ’ το μέλλον. Απ’ τις τεχνολογίες HPC ωστόσο μπορεί να επωφεληθεί κάθε οργανισμός που υλοποιεί σύνθετα έργα δεδομένων κι έχει μεγάλες ανάγκες σε ταχύτητα, ευελιξία και επεκτασιμότητα, καθώς προσφέρονται και ως υπηρεσία στο cloud.

Για να αντιμετωπιστούν κατά συνέπεια οι σημαντικότερες επιστημονικές, μηχανικές και επιχειρηματικές προκλήσεις του παρόντος, θα πρέπει να γίνονται διαρκώς επενδύσεις σε τεχνολογίες υπερυπολογιστών. Οι οργανισμοί που θα υιοθετήσουν στρατηγικά αυτές τις τεχνολογίες θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν εντυπωσιακά, και να ηγηθούν στους τομείς δραστηριότητάς τους.

Οι υπερυπολογιστές της HPE παρέχουν μια ολοκληρωμένη λύση υπολογισμού, λογισμικού, αποθήκευσης δεδομένων και δικτύωσης, και έχουν επιδόσεις εξακλίμακας (exascale). Φέρουν μια αρχιτεκτονική HPC επόμενης γενιάς, σχεδιασμένη από την αρχή προκειμένου να αξιοποιεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες που προκύπτουν από τεράστιες, συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες σύνθετων δεδομένων.

Οι λύσεις που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές της HPE γίνονται επιπλέον η κρίσιμη υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης – τεχνολογιών που μεταφέρονται τάχιστα απ’ τα ερευνητικά εργαστήρια στη βιομηχανική παραγωγή – καθώς διευκολύνουν δραστικά την επεξεργασία δεδομένων, δίνοντας έτσι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο σε επιχειρήσεις, όσο και σε ερευνητικούς και επιστημονικούς οργανισμούς που τις αξιοποιούν.

Γι’ αυτό και πολλοί εμβληματικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο στρέφονται σήμερα στις ρηξικέλευθες δυνατότητες που προσφέρουν οι υπερυπολογιστές της HPE.

Μερικές ημερομηνίες-σταθμοί:Στα τέλη Μαΐου του 2022, η HPE ανακοίνωσε ότι ο Frontier, o νέος υπερυπολογιστής που κατασκεύασε αξιοποιώντας τεχνολογία της AMD για το Oak Ridge National Laboratory (ORNL) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, έφτασε τα 1,1 exaflops, κι έγινε έτσι ο ταχύτερος υπερυπολογιστής στον κόσμο, ο πρώτος που έσπασε το φράγμα της εξακλίμακας (exascale). Ο υπερυπολογιστής, ο οποίος είναι πιο ισχυρός από τους επτά αμέσως επόμενους υπερυπολογιστές του κόσμου μαζί, θα δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να δημιουργούν μοντέλα και να κάνουν προσομοιώσεις σε επίπεδο εξακλίμακας. Θα μπορούν έτσι να επιλύουν προβλήματα 8 φορές πιο περίπλοκα, με έως και 10 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα. Με το προηγμένο του δυναμικό και τις άνευ προηγουμένου επιδόσεις του, ο Frontier προβλέπεται ότι θα επιταχύνει τη διαδικασία ανακαλύψεων, θα φέρει μια μεγάλη επανάσταση στην επιστήμη, και θα αντιμετωπίσει τις πιο δυσεπίλυτες προκλήσεις του κόσμου, σε κρίσιμους τομείς όπως η διάγνωση και η πρόγνωση του καρκίνου και άλλων ασθενειών, η ανακάλυψη φαρμάκων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τα νέα υλικά για τη δημιουργία ασφαλέστερων και βιώσιμων προϊόντων.Τον Οκτώβριο του 2020, ο European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ανέθεσε στην HPE την κατασκευή ενός από τους ταχύτερους υπερυπολογιστές στον κόσμο, που θα εδρεύει στη Φινλανδία. Η μέγιστη απόδοσή του θα προσεγγίζει τα 550 petaflops. Ο νέος υπερυπολογιστής, ονόματι «LUMI», θα αξιοποιεί υπερυπολογιστές HPE Cray EX, και σκοπός του θα είναι η ενίσχυση του τομέα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, με στόχο την προώθηση της επιστήμης, την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, και τη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.Τον Απρίλιο του 2021, το Ελβετικό Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών (CSCS), η HPE και η NVIDIA ανακοίνωσαν τη δημιουργία του "Alps", του πιο ισχυρού υπερυπολογιστή στον κόσμο για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος βασίζεται σε υπερυπολογιστές της σειράς HPE Cray EX. Ο "Alps" θα αξιοποιηθεί στη διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων, όπως το κλίμα και η μετεωρολογία, οι επιστήμες υλικών, η αστροφυσική, η υπολογιστική δυναμική των ρευστών, οι βιοεπιστήμες, η μοριακή δυναμική, η κβαντική χημεία και η σωματιδιακή φυσική, καθώς και σε τομείς όπως τα οικονομικά και οι κοινωνικές επιστήμες. Σημαντικές ανακαλύψεις, όπως αυτές νέων φαρμάκων, αναμένεται να καταστούν εφικτές χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει αυτός ο νέος υπερυπολογιστής.Τον Νοέμβριο του 2021, η HPE ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει έναν από τους πιο ισχυρούς υπερυπολογιστές της Ευρώπης που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στο CINES (Εθνικό Κέντρο Υπολογιστών Ανώτατης Εκπαίδευσης), στη Γαλλία. Ο νέος υπερυπολογιστής, ο οποίος ονομάζεται «Adastra», χρησιμοποιεί το σύστημα HPE Cray EX. Συνδυάζοντας σημαντικά προηγμένες δυνατότητες στη μοντελοποίηση, την προσομοίωση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση και την ανάλυση, το Adastra θα βοηθήσει τους επιστήμονες και τους ερευνητές να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους γρηγορότερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να προωθήσουν την έρευνα σε τομείς όπως η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανακάλυψη νέων, αποτελεσματικών υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μπαταριών επόμενης γενιάς, και η προώθηση της ιατρικής έρευνας για τον σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων.Τον Μάιο του 2022, η HPE σε συνεργασία με τη GENCI, τη γαλλική εθνική υποδομή για τεχνολογίες HPC, ανακοίνωσε την κατασκευή του Jean Zay, ενός υπερυπολογιστή που θα αξιοποιηθεί στην έρευνα θεμελιωδών φυσικών επιστημών όπως η σωματιδιακή φυσική, η κοσμολογία και οι βιολογικές επιστήμες, για να προωθήσει ανακαλύψεις στην παραγωγή ενέργειας μέσω σύντηξης, στην εξερεύνηση του διαστήματος και την πρόβλεψη του κλίματος, ενώ παράλληλα θα ενδυναμώσει την εφαρμοσμένη έρευνα για τη βελτίωση τομέων όπως είναι τα φάρμακα, και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αυτοκινήτων, και αεροπλάνων, ενώ θα βοηθήσει και στην εξεύρεση λύσεων για φαινόμενα φυσικών καταστροφών και πανδημιών.