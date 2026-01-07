2026-01-07 09:45:00

Η Κύπρος μπορεί να επαναφέρει τρένα για πρώτη φορά από το 1951 - ενισχύοντας το σιδηροδρομικό μέλλον της Ευρώπης - και στρατηγικά σιδηροδρομικά έργα σε ολόκληρη την Ευρώπη που κατασκευάστηκαν από εταιρείες της ΕΕ σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Το νησιωτικό έθνος – που τώρα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έχει την ευκαιρία να τερματίσει 70 χρόνια χωρίς επιβατικές sidirodromikanea

