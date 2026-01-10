Απόλυτος κυρίαρχος της απογευματινής ζώνης αναδείχθηκε το «Live News» στο MEGA, το οποίο εκτοξεύτηκε στο 18,0% και άνοιξε καθαρά την ψαλίδα από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Deal» με 15,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες» κράτησαν ψηλά τον Alpha με 13,9%.

Σημαντική παρουσία είχε και το «The Chase» (επανάληψη) με 12,8%, ενώ ακριβώς πίσω κινήθηκαν το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου», αμφότερα με 10,3%. Ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 9,9%, παραμένοντας ανταγωνιστικός, ενώ η ταινία «Η Γυναίκα να Φοβάται τον Άνδρα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 8,8%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το «Στούντιο 4» με 7,7%, ενώ το «Καθαρές Κουβέντες» και το «Ρουκ Ζουκ» περιορίστηκαν στο ίδιο ποσοστό, 5,1%. Ακόμη χαμηλότερα βρέθηκε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (επανάληψη) με 3,4%, με την «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» να καταγράφει μόλις 2,1%. Στο τέλος της ζώνης κατέληξε το «Το ’Χουμε!» με μόλις 1,0%.

Η απογευματινή ζώνη δείχνει ξεκάθαρα ιεραρχία: ένα απόλυτο φαβορί στην κορυφή, ισχυρή δεύτερη γραμμή και αρκετά προγράμματα που μένουν εκτός παιχνιδιού.

Πηγή: tvnea.com