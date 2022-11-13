2022-11-13 13:28:11
Φωτογραφία για Η ανακοίνωση του ΠΦΣ για την πεσμένη ηλεκτρονική συνταγογράφηση



 META AΠO ANAΦOPEΣ ΣYNAΔEΛΦΩN ΓIA AΔYNAMIA ΠPOΣBAΣHΣ ΣTHN HΛEKTPONIKH ΣYNTAΓOΓPAΦHΣH ΣHMEPA TO ΠPΩI ΣTIΣ 8:00ΠM,  O ΠPOEΔPOΣ TOY ΠΦΣ K.BAΛTAΣ EΠIKOINΩNHΣE AMEΣA ME THN ΔNTPIA THΣ HΔIKA K.TZOYMA ANAΦEPONTAΣ TO ΠPOBΛHMA KAI ZHTΩNTAΣ NA BPEΘEI AMEΣH ΛYΣH, KAΘOΣON YΠHPXE AΔYNAMIA EKTEΛEΣHΣ ΣYNTAΓΩN KAI AΔYNAMIA KATAXΩPHΣHΣ TΩN Rapid tests.

ΣE THΛEΦΩNIKEΣ EΠIKOINΩNIEΣ ΠOY EIXAME MEXPI ΠPIN AΠO ΛIΓO, ENHMEPΩΘHKAME OTI TO ΠPOBΛHMA ΔEN MΠOPEI ΠPOΣ TO ΠAPON NA AΠOKATAΣTAΘEI.

ZHTHΘHKE AΠO THN HΔIKA NA BPEI ΛYΣH ΓIA THN EKTEΛEΣH AYΛΩN KAI KANONIKΩN ΣYNTAΓΩN OΠΩΣ KAI ΓIA THN KATAXΩPHΣH TΩN Rapid tests, EKΔIΔONTAΣ EΠIΣHMH ANAKOINΩΣH KAI ENHMEPΩNONTAΣ MAΣ ΓIA TO ΠOTE ΘA AΠOKATAΣTAΘEI TO ΠPOBΛHMA.

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