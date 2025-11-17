2025-11-17 12:26:40

Σε ανακοίνωση του το σωματείο αναφέρει:Το Σωματείο μας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 με τα παρακάτω αιτήματα:- Την ανάκληση των άδικων απολύσεων και την επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων.- Την προστασία των θέσεων εργασίας, την τήρηση των πειθαρχικών διαδικασιών, τον σεβασμό και την προστασία των εργαζομένων από καταχρηστικές και εξοντωτικές υπηρεσιακές sidirodromikanea

