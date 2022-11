2022-11-30 18:15:07

Από «σεξουαλική αϋπνία» πάσχει ένας άνδρας του οποίου η σύζυγος ισχυρίζεται ότι η γνωστή ως sexsomnia τον κάνει να ξεκινάει να κάνει σεξ ενώ κοιμάται βαθιά.



Χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Ρέιτσελ, μίλησε στο podcast Healthy-ish, όπου είπε ότι ο σύζυγός της, Νικ, κάνει σεξ μαζί της ενώ ο ίδιος κοιμάται, προσθέτοντας ωστόσο πως δεν την ενοχλεί ιδιαίτερα.



«Κοιμόμουν βαθιά, νόμιζα το ίδιο κι εκείνος. Προσπάθησα να του μιλήσω και να τον ρωτήσω τι συμβαίνει, αλλά δεν απάντησε, και τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν κοιμισμένος. Όταν του το ανέφερα το επόμενο πρωί, δεν είχε καμία απολύτως ανάμνηση», είπε.



Η sexsomnia είναι εξαιρετικά σπάνια, σύμφωνα με τη nypost. Μελέτη διαπίστωσε ότι, σε σύνολο 16.000 συμμετεχόντων, αναφέρθηκαν μόνο 17 περιπτώσεις της πάθησης. Από το 2015, έχουν αναφερθεί μόλις 94 περιπτώσεις.



Όπως και σε άλλες διαταραχές ύπνου, αϋπνία και υπνοβασία, συγκεκριμένες συμπεριφορές και δραστηριότητες μπορούν να επιδεινώσουν την πάθηση, μεταξύ άλλων στρες ή άγχος, κατανάλωση αλκοόλ, στέρηση ύπνου, κακές συνθήκες ύπνου, ταξίδια ακόμη και η κοινή χρήση κρεβατιού. Ορισμένοι άνθρωποι που εμφανίζουν την πάθηση υπνοβατούν επίσης, ή ίσως το έκαναν κάποια στιγμή.



Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αυνανισμό, βογγητά ακόμη και αυθόρμητη κορύφωση ενώ κοιμούνται.



Ο Dr. Guy Leschziner, νευρολόγος και συγγραφέας του βιβλίου The Nocturnal Brain: Nightmares, Neuroscience, and the Secret World of Sleep, περιγράφει λεπτομερώς μια ανάλογη περίπτωση ενός ασθενούς του.



Ο Τομ προσπάθησε να κάνει σεξ με τη σύντροφό του Σάρα, η οποία χαρακτήρισε τη συνεύρεση «αμήχανη και ενοχλητική», ενώ στη συνέχεια συνδύασε το γεγονός με τον καιρό που εξέτισε στη φυλακή, 3 ½ χρόνια για το βιασμό της πρώην του ενώ εκείνη κοιμόταν.



Οι δυο τους επισκέφτηκαν έναν γιατρό ύπνου για να τους βοηθήσει να λύσουν το πρόβλημά τους, αλλά δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί. Σε ακραίες περιπτώσεις, η εξαιρετικά σπάνια πάθηση έχει χρησιμοποιηθεί σε νομικές υπερασπίσεις για κατηγορούμενους βιαστές.



Ενώ φαίνεται να επηρεάζει συχνότερα τους άνδρες, μια γυναίκα περιέγραψε λεπτομερώς τις δικές της εμπειρίες μιλώντας στο Well+Good πέρυσι.



Η Μόργκαν Μαντριότα πέρασε τη νύχτα στο σπίτι ενός φίλου πριν από χρόνια, κοιμήθηκε καλά και ξύπνησε το επόμενο πρωί για φάει πρωινό με την οικογένειά του. Δεν είχε ιδέα ότι το προηγούμενο βράδυ βογκούσε στον ύπνο της τόσο δυνατά, που ξύπνησε όλη την οικογένεια. «Τρομοκρατήθηκα. Δεν ξαναπάτησα ποτέ. Καλώς ήρθατε στην πραγματικότητά μου να ζω με sexsomnia», ανέφερε.



Όπως εξηγεί η κοινωνιολόγος και κλινική σεξολόγος Sarah Melancon, Ph.D., «οι περισσότεροι πάσχοντες βιώνουν αμνησία για το γεγονός. Αν ξυπνήσουν κατά τη διάρκεια της πράξης, είναι συνήθως μπερδεμένοι και δεν έχουν καμία ανάμνηση του τι συνέβη. Όταν πληροφορούνται τη συμπεριφορά τους, μπορεί να νιώσουν έκπληξη, ντροπή, ενοχή και ταπείνωση». themaygeias

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ