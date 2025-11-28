2025-11-28 16:02:56
Φωτογραφία για Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο της Αθήνας κάνουν στάση εργασίας βάρδιας προς τιμήν του πεσόντος συναδέλφου τους
Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Αστικών Σιδηροδρόμων Αθήνας (ΣΤΑΣΥ), η οποία διαχειρίζεται το Μετρό, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο Αθήνας-Πειραιώς (ΗΣΑΠ) και το Τραμ, ανέβαλαν την προγραμματισμένη νυχτερινή στάση εργασίας από το βράδυ του Σαββάτου για την Κυριακή το πρωί και, αντ' αυτού, θα πραγματοποιήσουν τετράωρη στάση εργασίας το Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. για να παραστούν στην κηδεία sidirodromikanea
