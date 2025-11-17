Σημαντικές διαφοροποιήσεις κατέγραψε η πρωινή ενημερωτική ζώνη στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ να κυριαρχεί ξεκάθαρα στον πίνακα τηλεθέασης. Η εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση σημειώνοντας 13,7%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το εντυπωσιακό 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η ενημερωτική εκπομπή του Open «Τώρα Μαζί», η οποία κατέγραψε 10,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη. Λίγο πιο πίσω, το «Mega Σαββατοκύριακο» κινήθηκε στο 9,5%, ολοκληρώνοντας την τριάδα των πρωινών ενημερωτικών προγραμμάτων.

Πηγή: tvnea.com