2025-11-17 17:30:33
Φωτογραφία για Η Μαυραγάνη οδηγεί την ενημέρωση – Πώς κινήθηκαν Open και Mega

 



Σημαντικές διαφοροποιήσεις κατέγραψε η πρωινή ενημερωτική ζώνη στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ να κυριαρχεί ξεκάθαρα στον πίνακα τηλεθέασης. Η εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση σημειώνοντας 13,7%, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το εντυπωσιακό 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η ενημερωτική εκπομπή του Open «Τώρα Μαζί», η οποία κατέγραψε 10,5%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη. Λίγο πιο πίσω, το «Mega Σαββατοκύριακο» κινήθηκε στο 9,5%, ολοκληρώνοντας την τριάδα των πρωινών ενημερωτικών προγραμμάτων.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στην κορυφή της κυριακάτικης πρωινής ψυχαγωγίας - ενημέρωσης
Μάχη ποσοστών στην prime time – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το δυναμικό κοινό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μάχη ποσοστών στην prime time – Ποιο πρόγραμμα κέρδισε το δυναμικό κοινό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Πρωτιά για το “Mega Σαββατοκύριακο” στην πρωινή ενημέρωση
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
«MEGA News Επικαιρότητα» το νέο δυναμικό δελτίο ειδήσεων
«MEGA News Επικαιρότητα» το νέο δυναμικό δελτίο ειδήσεων
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
Ο «Αδύναμος Κρίκος» επιστρέφει στο OPEN- Πότε θα παίζει;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Οι Αθώοι»: Προβλήθηκε στον αέρα του MEGA το trailer - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
Μεσημεριανή και Απογευματινή Ζώνη Κυριακής: Πρωτιά για την ελληνική ταινία του Star
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (15/11/2025)
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν
Το Star ανασύρει το «Lingo» και ετοιμάζεται να το λανσάρει στο τέλος της σεζόν