Φωτογραφία για Γιώργος Παπαδάκης για το νέο Καλημέρα Ελλάδα: Κάνουν μια καταπληκτική δουλειά
Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφερόμενος στη φετινή σεζόν που είναι για εκείνον ασυνήθιστη και πρωτόφαντη. Μετά από 33 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στο πλατό, ζει για πρώτη φορά την εμπειρία της αποχώρησης από την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξύπναγα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί».

«Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».

Σε ερώτηση για τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που ανέλαβαν τη σκυτάλη της εκπομπής που ο ίδιος παρουσίαζε για 33 χρόνια, ο Γιώργος Παπαδάκης απάντησε:

«Είναι ένα από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος , δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά»..

Πηγή: tvnea.com
