Δέκα drones θα διαθέσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα Σώματα Ασφαλείας και στην Πολιτική Προστασία, προκειμένου να ενισχύσει τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες..... και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η πρώτη συνάντηση συντονισμού των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας που θα εκπαιδευτούν στη χρήση των drones.. Στη συνάντηση παρόντες ήσαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαίμης.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προμηθευτεί συνολικά 10 drones και θα δοθούν ως εξής: 3 στο Πυροσβεστικό Σώμα, 3 στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 3 στο Λιμενικό και 1 στην πολιτική προστασία, η οποία στο αμέσως επόμενο διάστημα όμως θα προμηθευτεί ακόμα δύο.Στόχος, τα drones, να έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν την έναρξη της νέας θερινής περιόδου, ενώ θα υπάρξει εκπαίδευση, θα λάβουμε και την τεχνογνωσία από τις Ιταλικές αρχές, οι οποίες τα χρησιμοποιούν χρόνια. Άλλωστε οι εκπαιδευτικές δράσεις και η διαρκής ενδυνάμωση της τεχνογνωσίας ισχυροποιεί το ρόλο μας στην κοινωνία ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαϊμης«Αξιοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία και στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που έχουμε υπογράψει με τα Σώματα Ασφαλείας, ενισχύουμε την ασφάλεια και την προστασία του τόπου μας», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης, ενώ ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ακόμα ότι μέσω του διακρατικού προγράμματος AETHER («Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources»), η Περιφέρεια προμηθεύτηκε 10 drones, για το χειρισμό των οποίων θα εκπαιδευτούν 22 άτομα.Σημειώνεται πως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες με χαμηλό κόστος και ελάχιστους κινδύνους. Θα είναι εξοπλισμένα με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα μεταφέρει εικόνα και πληροφορίες σε Κέντρο Ελέγχου, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις σε όλη την Δυτική Ελλάδα.