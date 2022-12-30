2022-12-30 13:38:57
Φωτογραφία για ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31/12/2022 ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ενημερώνουμε, ότι το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 η κυκλοφορία των συρμών στις Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό, καθώς και στο ΤΡΑΜ θα ολοκληρωθεί στις 23:00. Αναλυτικά, τα τελευταία επιβατικά δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, έχουν ως εξής:

 

ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ:

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20  

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις22:54

από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47 

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ  στις 22:52

 

ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΜΕΤΡΟ:

από  ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:47

από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις  22:44

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:39

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:42

από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις  22:22

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  στις 21:43

από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00

 

ΤΡΑΜ:

ΓΡΑΜΜΗ 7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  στις 22:07

 

ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 22:39

από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50

 

ΓΡΑΜΜΗ 6 + ΓΡΑΜΜΗ 7  ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 21:54 και προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:30

από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:22

από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ  στις 21:19

 

sidirodromikanea.blogspot.com


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