ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ:
από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:20
από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:20
από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:36 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις22:54
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:44 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:47
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 22:39 και προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 22:52
ΓΡΑΜΜΕΣ 2 & 3 ΜΕΤΡΟ:
από ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 22:47
από ΕΛΛΗΝΙΚΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 22:44
από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 22:39
από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:42
από ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 22:22
από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ στις 21:43
από το ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:00
ΤΡΑΜ:
ΓΡΑΜΜΗ 7 (ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ)
από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:51
από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 22:07
ΓΡΑΜΜΗ 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ)
από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 22:39
από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:50
ΓΡΑΜΜΗ 6 + ΓΡΑΜΜΗ 7 ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ
από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ στις 21:54 και προς ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 21:30
από ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:22
από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 21:19
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