2026-11-25 15:54:56

Μηχανοδηγοί και διευθυντές τρένων με έδρα το Παρίσι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στις διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις μέσω της Μάγχης.Σημαντικές διαταραχές στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας προκάλεσε απροειδοποίητη απεργιακή κινητοποίηση εργαζομένων της Eurostar με έδρα το Παρίσι. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την κινητοποίηση κατά sidirodromikanea

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