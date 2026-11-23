2026-11-23 08:20:36

Εκτεταμένες παρεμβάσεις σε περισσότερους από 20 σταθμούς του Προαστιακού, βελτίωση των συνδέσεων με τα άλλα μέσα μεταφοράς και περαιτέρω ενίσχυση της συχνότητας του Τραμ περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.Προαστιακός και Τραμ στο επίκεντρο νέου σχεδίου αναβάθμισηςΣε μια προσπάθεια να αναβαθμίσει δύο μέσα σταθερής τροχιάς που επί χρόνια λειτουργούσαν στη σκιά του Μετρό sidirodromikanea

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