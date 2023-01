Οι τρεις επιχειρηματίες έχουν δείξει δείγματα γραφής με την αλλαγή της εικόνας και του περιεχομένου του Action 24, όπου ξεχωρίζει η παρουσία του έμπειρου τηλεοπτικά Σεραφείμ Κοτρώτσου. Έχοντας κατασκευάσει σχεδόν από την αρχή το ήμισυ των εγκαταστάσεων του Στούντιο Άλφα στο Μαρούσι, οι επιχειρηματίες φιλοδοξούν να μπουν σιγά σιγά στο τηλεοπτικό τοπίο.













Έμπειρος στην τηλεόραση, από τα χρόνια της PLD Productions, η οποία συνεργαζόταν με τον Alpha, o Διονύσης Παναγιωτάκης πούλησε το Action 24 για να δημιουργήσει το νέο One. Έχοντας αποκτήσει το σήμα του One από την Άλτερ Έγκο ΜΜΕ του Βαγγέλη Μαρινάκη, μαζί με σειρές από την ταινιοθήκη της εταιρείας, χτίζει σταδιακά, μέσα από τη νέα εταιρεία Αττική Τηλεόραση Μονοπρόσωπη, έναν νέο σταθμό, έχοντας αποκτήσει τα περιουσιακά στοιχεία και το δικαίωμα εκπομπής του Channel 9. Ο επιχειρηματίας θα επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία με αγορά νέων μηχανημάτων και το One θα αρχίσει να εκπέμπει στο τέλος του μήνα. Αρνητικός παράγοντας στις κινήσεις των επιχειρηματιών είναι η απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει σε αδειοδότηση.







Περιμένει το NTV







Σε φάση αναμονής είναι και το NTV του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο σταθμός της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» εκπέμπει μέσω διαδικτύου, Cosmote TV και Nova, μεταδίδοντας κυρίως οικονομικού περιεχομένου ειδήσεις, με τον Λάμπη Ταγματάρχη στη διεύθυνση του εγχειρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται τρόπος ώστε το πρόγραμμα του NTV να μεταδοθεί και από επίγεια συχνότητα.







