2025-12-24
 Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα », σημειώνοντας 15,9% και διατηρώντας την πρωτιά στο δυναμικό κοινό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε «Το Πρωινό» με 15,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά υψηλή του απόδοση.

Τρίτο κατετάγη το «Breakfast@Star», το οποίο κατέγραψε 13,9%, παραμένοντας σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Στη συνέχεια βρέθηκε το «Buongiorno» με 10,0%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 5,1%.

Την κατάταξη έκλεισαν το «Πρωίαν σε είδον» με 4,7% και το «10 Παντού» με 2,4%.



