Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι οποίες κατέγραψαν 14,5%, περνώντας οριακά στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 14,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους και τη σκληρή μάχη για την πρωτιά.

Στην τρίτη θέση κατετάγη το «Live You» με 6,4%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στη ζώνη.

Ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 5,7%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,6%.

Την κατάταξη έκλεισε το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», το οποίο σημείωσε 2,6%.

