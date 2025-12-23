Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 19,6%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 17,5%, ενώ τρίτο κατετάγη το «Μόνος στο Σπίτι» στο Star με 16,4%.

Ακολούθησε η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 13,1%. Στην επόμενη θέση κατετάγη το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» με 12,3%, ενώ ακολούθησε η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 11,0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Μονομάχος» με 7,1% και ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 με 6,9%.

Χαμηλότερες επιδόσεις σημείωσαν το «Παιδί – Special Edition» με 3,4% και το «Real View» με 2,0%.







Late night ζώνη

Στην κορυφή της late night ζώνης βρέθηκε η «Ωραία του Κουρέα» στο STAR με 15,5%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση στις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Ακολούθησε το «Money Drop» με 6,4%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Παιδί – Special Edition» με 3,4% και το «11 Αυτοί… 11 Εμείς» με 2,8%.

