Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno», το οποίο κατέγραψε 14,8%, περνώντας οριακά στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Super Κατερίνα» με 14,0%, διατηρώντας πολύ κοντινή απόσταση από την πρωτιά και σταθερή δυναμική στη ζώνη.

Τρίτο κατετάγη το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 10,4%, σημειώνοντας ανταγωνιστικά ποσοστά.

Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 9,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στο πρωινό slot.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 5,3%, ενώ λίγο πιο πίσω ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 5,2%.

Την κατάταξη έκλεισε το «10 Παντού», το οποίο σημείωσε 4,8%.

Πηγή: tvnea.com