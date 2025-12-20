2025-12-20 10:51:02
Φωτογραφία για Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές: Μάχη κορυφής με οριακές διαφορές

 



Στην πρώτη θέση της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε το «Buongiorno», το οποίο κατέγραψε 14,8%, περνώντας οριακά στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Super Κατερίνα» με 14,0%, διατηρώντας πολύ κοντινή απόσταση από την πρωτιά και σταθερή δυναμική στη ζώνη.

Τρίτο κατετάγη το «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 10,4%, σημειώνοντας ανταγωνιστικά ποσοστά.

Ακολούθησαν οι «Αταίριαστοι» με 9,3%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή τους παρουσία στο πρωινό slot.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 5,3%, ενώ λίγο πιο πίσω ακολούθησε το «Breakfast@Star» με 5,2%.

Την κατάταξη έκλεισε το «10 Παντού», το οποίο σημείωσε 4,8%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημέρωση: Σαρωτική πρωτιά για το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Σκληρή μάχη για την πρώτη θέση
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Η Κατερίνα Καινούργιου ξέσπασε άγρια για τη νέα υπόθεση Μαζωνάκη: «Φρικτό και ανήθικο το τσίρκο που στήθηκε από εκπομπές με κουίζ και φωτογραφίες»
Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία του «The Chase» και σκληρή μάχη στα παιχνίδια
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία του «The Chase» και σκληρή μάχη στα παιχνίδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: Απόλυτη κυριαρχία για το «The Chase»
Prime time: Σαρωτικό «Το Σόι σου» – Καθαρή πρωτιά στη late night
Prime time: Σαρωτικό «Το Σόι σου» – Καθαρή πρωτιά στη late night
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/12/2025)
Φαϊνμάνιο (Feynmanium): Το τέλος του περιοδικού πίνακα στοιχείων;
Φαϊνμάνιο (Feynmanium): Το τέλος του περιοδικού πίνακα στοιχείων;
Ένας παράξενος εξωπλανήτης με σχήμα λεμονιού
Ένας παράξενος εξωπλανήτης με σχήμα λεμονιού