





Η τηλεοπτική σεζόν έχει ήδη διανύσει το πρώτο και πιο καθοριστικό της μισό και τα στοιχεία τηλεθέασης πλέον επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα. Κανάλια, εκπομπές, σειρές και παρουσιαστές βρέθηκαν καθημερινά στο τηλεοπτικό «ρινγκ», με άλλους να επιβεβαιώνουν τη δυναμική τους και άλλους να προκαλούν προβληματισμό με τις επιδόσεις τους.

Το τοπίο αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με τους σταθμούς να μετρούν κέρδη και απώλειες και τον προγραμματισμό της συνέχειας να επανασχεδιάζεται.

Σειρές: Η μυθοπλασία οδηγεί τις εξελίξεις

ALPHA



Στον ALPHA η μυθοπλασία αποτελεί ξεκάθαρα το δυνατό χαρτί του σταθμού. Ο «Άγιος έρωτας» συνεχίζει να διατηρεί ισχυρή δυναμική και σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις, ενώ η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» έχει καταφέρει να αποκτήσει το δικό της πιστό κοινό.

Θετικό αποτύπωμα αφήνουν και οι δραματικές παραγωγές «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», ενώ η σειρά «Να με λες μαμά», παρότι ολοκληρώθηκε, έκλεισε τον κύκλο της με θετικό πρόσημο. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο «Το σόι σου», που επέστρεψε δυναμικά και κυριαρχεί στην κατηγορία του.

MEGA

Στο Μεγάλο Κανάλι, το επιτυχημένο τρίο Κούλλης Νικολάου – Ανδρέας Γεωργίου – Βάνα Δημητρίου συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση. Η «Γη της Ελιάς» διατήρησε τις δυνάμεις της και στην πέμπτη σεζόν, ενώ η νέα σειρά «Μια νύχτα μόνο» μπήκε με φόρα στην prime time, κερδίζοντας γρήγορα το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

ANT1 & STAR



Στον ANT1, ο δεύτερος κύκλος του «Grand Hotel», αν και αποτελεί το βαρύ πυροβολικό του σταθμού, κινήθηκε σε καλά αλλά όχι κορυφαία επίπεδα. Το STAR, από την άλλη, επένδυσε στρατηγικά στη μυθοπλασία και κυρίως στην κωμωδία, κερδίζοντας το στοίχημα.

Οι χαμένοι της μυθοπλασίας

Στο MEGA, το «Hotel Ελβίρα» δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, ενώ στον ALPHA η οικογενειακή σειρά «Τρομεροί γονείς» δεν βρήκε ανταπόκριση. Στον ANT1, η κωμωδία «Γιατί, ρε πατέρα;» κινήθηκε σε χαμηλά ποσοστά και τα «Παιχνίδια εκδίκησης» περιορίστηκαν σε μονοψήφιες επιδόσεις.

Στην ΕΡΤ1, ο δεύτερος κύκλος του «Δίχτυ» δεν είχε απήχηση, ενώ η «Ηλέκτρα» επηρεάστηκε αρνητικά από τον αρχικό προγραμματισμό. Η κωμωδία «Καλά θα πάει κι αυτό» δεν κατάφερε να σταθεί, ενώ σειρές όπως «Το απαραίτητο φως» και «Το παιδί» βρήκαν περισσότερο κοινό μέσω πλατφόρμας παρά στη γραμμική τηλεόραση.

Τηλεπαιχνίδια: Σταθερές αξίες και πτώσεις

Ο «Τροχός της Τύχης» παραμένει ο αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής, ενώ «Cash or Trash», «The Chase», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και «Deal» επιβεβαιώνουν τη σταθερότητά τους.

Στον αντίποδα, το «Rouk Zouk» και το «5x5» έχασαν έδαφος, όπως και τα «The Wall», «The Floor», «Στην πίεση» και «Money Drop».

Πηγή: tvnea.com