Ο προγραμματιστής λογισμικού είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορεί κάποιος να κάνει για το 2023, καθώς ανέβηκε από την πέμπτη θέση στην οποία βρισκόταν πέρυσι. Και αυτό, παρά το κύμα των απολύσεων από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.Το US News ανέλυσε τα στοιχεία του Bureau of Labor Statistics στις ΗΠΑ, για να βρει τα επαγγέλματα που «σκοράρουν» καλύτερη στη ζήτηση, την ανάπτυξη, τον μέσο μισθό, το ποσοστό απασχόλησης, τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές, τα επίπεδα του στρες και την ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής. Τα στοιχεία αφορούν μεν την αμερικανική αγορά, όμως σε μεγάλο βαθμό αποτυπώνουν κάποιες τάσεις που ισχύουν παγκοσμίως.Το 2023, η εργασιακή ασφάλεια αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς η απειλή της ύφεσης και το κύμα των απολύσεων που έχει ήδη ξεκινήσει στις εταιρείες του Big Tech κάνουν τους εργαζόμενους να αφήνουν τον τεχνολογικό κλάδο για άλλους, πιο σταθερούς τομείς. Σύμφωνα με έρευνα της ZipRecruiter, πάνω από το ένα τέταρτο των εργαζομένων που απολύθηκαν από τις τεχνολογικές εταιρείες μετακινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικούς κλάδους.Σύμφωνα με τα στοιχεία του US News, τα 10 καλύτερα επαγγέλματα για το 2023 είναι τα εξής:1. Προγραμματιστής λογισμικού2. Νοσηλευτής3. Στέλεχος ιατρικών υπηρεσιών4. Βοηθός γιατρού5. Αναλυτής ασφάλειας πληροφορικής6. Φυσικοθεραπευτής7. Οικονομικό στέλεχος8. IT manager9. Web developer10. ΟδοντίατροςΌσοι αναζητούν μια βέβαιη δουλειά, θα πρέπει να κοιτάξει προς τον ιατρικό κλάδο.Ειδικότερα, τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια για το 2023 είναι τα εξής:1. Θεραπευτής αναπνευστικού2. Web developer3. Καρδιαγγειακός τεχνολόγος4. Επιδημιολόγος/Επιστήμονας ιατρικής5. Χρηματοοικονομικός αναλυτής6. Τεχνικός περιβαλλοντικής επιστήμης και προστασίας7. Ψυχολόγος σε σχολείο8. Διαχειριστής βάσης δεδομένων9. Πιστοποιημένος νοσηλευτής10. Στέλεχος ιατρικών υπηρεσιών.Όσο για τη χειρότερη δουλειά για το 2023; Σύμφωνα με το US News, είναι ο πωλητής καταστήματος και ακολουθεί ο ταμίας σε σούπερ μάρκετ κτλ.πηγή moneyreview