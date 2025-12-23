2025-12-23 12:56:22
Φωτογραφία για ΕΡΤ1: Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την καλύτερη #ΠΑΡΕΑ
Την Παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:30, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά προσκαλεί τον κορυφαίο δημιουργό Χρήστο Νικολόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Στέλιο Διονυσίου, τoν Δημήτρη Μπάση, την Ελεάννα Παπαϊωάννου και αγαπημένους φίλους σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Μαζί τους, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Χριστίνα Βραχάλη, η Δήμητρα Δερζέκου, η Δανάη Λουκάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Παππάς, ο Σπύρος Πούλης, ο Γιώργης Τσουρής και ο Κωστής Σαββιδάκης.

Εξαιρετικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες που έχουμε όλοι αγαπήσει, αναμνήσεις, ιστορίες, κέφι και χιούμορ δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μια βραδιά αγάπης.

Η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, μέσα από το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πλατό της, στέλνει ελπίδα, αγάπη και ευχές σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, αλλά και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Καπουτζίδης: «Το
Γιώργος Καπουτζίδης: «Το "Παρά Πέντε" ήταν η παρέα που δεν είχα στη μοναχική εφηβεία μου» – Όσα αποκάλυψε για το Reunion
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Το καταστροφικό οικολογικό αποτύπωμα των Χριστουγέννων
Το καταστροφικό οικολογικό αποτύπωμα των Χριστουγέννων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV
Αυτή είναι η νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα στο MAK TV