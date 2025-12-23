2025-12-23 12:56:22

Την Παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στις 22:30, η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά προσκαλεί τον κορυφαίο δημιουργό Χρήστο Νικολόπουλο, τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Στέλιο Διονυσίου, τoν Δημήτρη Μπάση, την Ελεάννα Παπαϊωάννου και αγαπημένους φίλους σε ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.



Μαζί τους, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Χριστίνα Βραχάλη, η Δήμητρα Δερζέκου, η Δανάη Λουκάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Βάλια Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Παππάς, ο Σπύρος Πούλης, ο Γιώργης Τσουρής και ο Κωστής Σαββιδάκης.



Εξαιρετικά τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες που έχουμε όλοι αγαπήσει, αναμνήσεις, ιστορίες, κέφι και χιούμορ δημιουργούν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, μια βραδιά αγάπης.



Η #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά, μέσα από το εορταστικό χριστουγεννιάτικο πλατό της, στέλνει ελπίδα, αγάπη και ευχές σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, αλλά και στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ