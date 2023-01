tvnea

Αστυνομικά θρίλερ με μυστήριο περιμένουν τους φίλους της Έβδομης Τέχνης από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, στην ΕΡΤ2. Αγωνία, εξιχνιάσεις εγκλημάτων, ύποπτοι για φόνο, απαγωγές και βέβαια πολύ μυστήριο έρχονται στην ΕΡΤ2 και σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ.Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, στις 22:00«Δεσμοί διαστροφής» (Malice)Συμπαραγωγή: ΗΠΑ- Καναδάς 1993Σκηνοθεσία: Χάρολντ Μπέκερ.Πρωταγωνιστές: Νικόλ Κίντμαν, Μπιλ Πούλμαν, Άλεκ Μπάλντουιν, Αν ΜπάνκροφτΥπόθεση: Μια ιστορία για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι του οποίου η ζωή θα αλλάξει όταν η γυναίκα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εγχειριστεί εσπευσμένα από έναν χειρουργό. Βαθμιαία ένα παράξενο τρίγωνο θα σχηματιστεί ανάμεσα στους ήρωες.Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, στις 22:00«Ο εξαφανισμένος φάκελος»(Fleuve Noir / Black Tide)Παραγωγή: Γαλλία 2018Σκηνοθεσία: Ερίκ ΖονκάΠρωταγωνιστές: Βενσάν Κασέλ, Σαντρίν Κιμπερλέν, Ρομέν Ντουρίς.Υπόθεση: Ένας έμπειρος, αλλά καταπονημένος αστυνομικός και ένας καθηγητής μέσης εκπαίδευσης αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν την υπόθεση εξαφάνισης ενός εφήβου.Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023, στις 22:000«Το τρίτο έγκλημα» (The Third Murder)(Sandome No Satsujin)Α΄Τηλεοπτική μετάδοσηΠαραγωγή: Ιαπωνία 2017Σκηνοθεσία: Χιροκάζου Κορε-ΈνταΠρωταγωνιστούν: Φουκουγιάμα Μασαχάρου, Γιακούσο Κότζι, Σούζου Χιρόσε, Μικάκο Ισικάουα.Υπόθεση: Ένας δικηγόρος αναλαμβάνει την υπεράσπιση ενός κατηγορούμενου για φόνο και κλοπή, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης και για έναν άλλο φόνο πριν από τριάντα χρόνια. Οι πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση είναι μικρές, αφού ο πελάτης του ομολογεί ελεύθερα την ενοχή του, αλλά σταδιακά αμφιβάλλει για το αν εκείνος είναι ο πραγματικός δολοφόνος.Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Επίσημο Διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας το 2017, συνέχισε τη φεστιβαλική του πορεία μεταξύ άλλων στα Φεστιβάλ Τορόντο, Σαν Σεμπαστιάν, Ζυρίχης, Μουμπάι, Βιέννης, απέσπασε 6 βραβεία της Ιαπωνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου – ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας, ενώ έχει διανεμηθεί με επιτυχία σε όλο τον κόσμο αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023, στις 22:00«Κακός Σαμαρείτης»(Bad Samaritan)Παραγωγή: ΗΠΑ 2018Σκηνοθεσία: Ντιν ΝτέβλινΠρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Τέναντ, Ρόμπερτ ΣίχανΥπόθεση: Δυο νεαροί διαρρήκτες, κατά τη διάρκεια μίας ακόμη διάρρηξης, πέφτουν τυχαία σε μια γυναίκα που βρίσκεται βασανισμένη και αιχμάλωτη στο σπίτι το οποίο αποφάσισαν να κλέψουν. Ειδοποιούν την αστυνομία, η οποία όμως δεν ανακαλύπτει τίποτα κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι. Οι δύο νεαροί έρχονται αντιμέτωποι με την οργή του απαγωγέα ο οποίος ζητά εκδίκηση και ταυτόχρονα προσπαθούν να βρουν και να σώσουν την αιχμάλωτη γυναίκα.Πηγή: TVNEA.COM