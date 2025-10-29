2025-10-29 15:24:33
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Tο μυστήριο του θανάτου επιφανούς Αθηναίου και η υπόθεση του «Dr. Krueger» στο μικροσκόπιο...
Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» αναδεικνύει μια υπόθεση πραγματικό θρίλερ, το μυστήριο του πρόσφατου θανάτου ενός 61χρονου επιφανούς Αθηναίου.

Τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψαν «αυτοκτονία», για τον ευκατάστατο, επιτυχημένο μηχανικό του Εμπορικού Ναυτικού, και πατέρα δύο παιδιών, ωστόσο η οικογένειά του κάνει λόγο για πολύ μυστήριες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, τα παλιά ερωτικά τρίγωνα, η «άγνωστη διαθήκη» και οι κόντρες της οικογένειας, καταλήγουν σε μια μήνυση που ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης ως πιθανή ανθρωποκτονία. Ένα πραγματικό θρίλερ, με απρόβλεπτες εξελίξεις.


Επίσης, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» επανέρχεται με ακόμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αποδείξεις και μαρτυρίες για τα «έργα και ημέραι» του διαβόητου πλέον «Dr. Krueger» του Αγίου Σάββα. Οι εξελίξεις με τις επίσημες καταγγελίες εις βάρος του, τα ντοκουμέντα του χρηματισμού, αλλά και τα στόματα που ανοίγουν για πρώτη φορά, βάζοντας στο κάδρο και ένα νέο πρόσωπο.

Στο πλατό της εκπομπής, θα βρίσκονται ειδικοί, αλλά και πρωταγωνιστές των παραπάνω ιστοριών, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν πολλές συζητήσεις.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τετάρτη, 29/10/2025: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τετάρτη, 29/10/2025: Εργασίες ημέρας
ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΟΤΟΔΡΟΜΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΟΤΟΔΡΟΜΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
«Μια νύχτα μόνο»: Γνωρίστε τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
Νύχτα αποκαλύψεων: Το έγκλημα στην Φοινικούντα και οι νεεαυ αποκαλύψεις για τον Dr Krueger
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«Μια νύχτα μόνο»: Προγραμματισμός έκπληξη για τη νεα σειρά του MEGA - Πότε θα προβάλεται;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ… ΡΥΘΜΟ»: Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά την Άντζελα Δημητρίου - Πότε θα προβληθεί στον ΑΝΤ1;
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
Ανατροπή στην prime time – Ο «Άγιος Έρωτας» πέρασε μπροστά - Πρωτιά για τη “Νύχτα Αποκαλύψεων”
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΡΤ3: Ρεκόρ τηλεθέασης τριετίας έκανε η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
ΕΡΤ3: Ρεκόρ τηλεθέασης τριετίας έκανε η στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/10/2025)
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Κατερίνα Καραβάτου: «Συνεχίζω με τον ΑΝΤ1 – Θέλω να κάνω κάτι που μου ταιριάζει και μπορώ να δώσω το 100%»
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Τηλεθέαση μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» – Υψηλά ποσοστά για το Mega
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της prime time τηλεθέασης
Ο «Εκατομμυριούχος» στην κορυφή της prime time τηλεθέασης