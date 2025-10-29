Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» αναδεικνύει μια υπόθεση πραγματικό θρίλερ, το μυστήριο του πρόσφατου θανάτου ενός 61χρονου επιφανούς Αθηναίου.Τα αρχεία της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψαν «αυτοκτονία», για τον ευκατάστατο, επιτυχημένο μηχανικό του Εμπορικού Ναυτικού, και πατέρα δύο παιδιών, ωστόσο η οικογένειά του κάνει λόγο για πολύ μυστήριες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, τα παλιά ερωτικά τρίγωνα, η «άγνωστη διαθήκη» και οι κόντρες της οικογένειας, καταλήγουν σε μια μήνυση που ζητά τη διερεύνηση της υπόθεσης ως πιθανή ανθρωποκτονία. Ένα πραγματικό θρίλερ, με απρόβλεπτες εξελίξεις.Επίσης, η «Νύχτα Αποκαλύψεων» επανέρχεται με ακόμα πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αποδείξεις και μαρτυρίες για τα «έργα και ημέραι» του διαβόητου πλέον «Dr. Krueger» του Αγίου Σάββα. Οι εξελίξεις με τις επίσημες καταγγελίες εις βάρος του, τα ντοκουμέντα του χρηματισμού, αλλά και τα στόματα που ανοίγουν για πρώτη φορά, βάζοντας στο κάδρο και ένα νέο πρόσωπο.Στο πλατό της εκπομπής, θα βρίσκονται ειδικοί, αλλά και πρωταγωνιστές των παραπάνω ιστοριών, οι οποίες αναμένεται να προκαλέσουν πολλές συζητήσεις.«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00Πηγή: tvnea.com