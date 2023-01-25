2023-01-25 10:20:49
Φωτογραφία για ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΤΟ AITOLIA TRAVEL ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΦΕΒ ΣΤΗΝ ΜΟΝΗ ΤΣΟΥΚΑΣ -ΚΑΦΕ- ΣΚΙ-ΧΙΟΝΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΝΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ-ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ ΜΟΝΟ ΜΕ 30 ΕΥΡΩ...  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 6-12 15Ε. 

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