2026-10-29 14:20:41
Φωτογραφία για To Sing for Greece 2027 έρχεται στις 9, 11 και 13 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Έως είκοσι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 9 και την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου.

Μετά την απόφαση της ΕΡΤ να γίνει το Sing for Greece στη Θεσσαλονίκη, η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σημαντικής μουσικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και την αγάπη του κοινού και θα αποτελέσει την αφετηρία της διαδρομής προς το Μπουργκάς, όπου τον Μάιο του 2027 θα διεξαχθεί ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision. 

Η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, καθώς το σύνολο των εγκαταστάσεων, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η χωρητικότητα του μπορούν να υποστηρίξουν τις ανάγκες των τριών ιδιαίτερα απαιτητικών ζωντανών σόου.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για το Sing for Greece 2027, η προθεσμία πλησιάζει στο τέλος της, με καταληκτική ημερομηνία την Κυριακή 1η Νοεμβρίου και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν το τελευταίο διάστημα υποβολής προτάσεων και να συμμετάσχουν στη διαδικασία που θα αναδείξει το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η προκήρυξη, οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής και η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής είναι διαθέσιμα στον επίσημο ιστότοπο της ΕΡΤ: https://www.ert.gr/singforgreece2027

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τουλάχιστον 13 νεκροί από ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τουλάχιστον 13 νεκροί από ρωσική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Ντνίπρο.
Πρεμιέρα για το «Happy Hours», με την Άννα Αναστασάκη στο OPEN
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρεμιέρα για το «Happy Hours», με την Άννα Αναστασάκη στο OPEN
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ELIQUIS: Έρχεται μείωση τιμής – Προσοχή στις παραγγελίες, τι προβλέπεται για τα πιστωτικά
ELIQUIS: Έρχεται μείωση τιμής – Προσοχή στις παραγγελίες, τι προβλέπεται για τα πιστωτικά
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00.
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ποιοι έξι σταθμοί κλείνουν στις 11:00.
Το reality «The Biggest Loser» έρχεται στο ΜΑΚ TV
Το reality «The Biggest Loser» έρχεται στο ΜΑΚ TV
«BAYWATCH» Έρχεται αποκλειστικά στον ALPHA!
«BAYWATCH» Έρχεται αποκλειστικά στον ALPHA!
Prime Time Ζώνη: Κυρίαρχο το The Voice of Greece
Prime Time Ζώνη: Κυρίαρχο το The Voice of Greece
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (28/10/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Κοινωνία Ώρα MEGA – Ψηλά το Σήμερα
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Πρωτιά για το Κοινωνία Ώρα MEGA – Ψηλά το Σήμερα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου εκτοξεύτηκε στην κορυφή
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου εκτοξεύτηκε στην κορυφή
Απογευματινή Ζώνη: Το ντέρμπι του Κυπέλλου ξεχώρισε, δυνατή παρουσία για τον «Τροχό της Τύχης»
Απογευματινή Ζώνη: Το ντέρμπι του Κυπέλλου ξεχώρισε, δυνατή παρουσία για τον «Τροχό της Τύχης»
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρώτες οι Αποκαλύψεις