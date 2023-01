tvnea

Σκηνές απόλυτου χάους διαδραματίστηκαν στο ριάλιτι του Netfix Squid Game: The Challenge όταν ένας διαγωνιζόμενος αποχώρησε με φορείο λόγω ψύχους. Ο παίκτης απομακρύνθηκε τραυματισμένος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.Στο Squid Game: The Challenge θα δούμε 456 παίκτες να ρίχνονται στη μάχη και να έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά παιχνιδιών και προκλήσεων τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη σειρά.Ένας παίκτης δήλωσε στη Sun: «Ήταν σαν εμπόλεμη ζώνη. Οι άνθρωποι έφτασαν με την προσδοκία ότι θα γίνουν εκατομμυριούχοι, αλλά κατέληξαν να φύγουν κλαίγοντας. Οι άνθρωποι μεταφέρονταν από τους γιατρούς, αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Αν μιλούσες τότε ήσουν εκτός. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κουνήσουν τα πόδια τους γιατί έκανε τόσο κρύο».Πάνω από 400 διαγωνιζόμενοι διαγωνίζονται στο σόου. Ένας άλλος παίκτης φανερά απογοητευμένος από τις ακραίες συνθήκες είπε: «Ακόμα και αν υπέφεραν από υποθερμία, οι υποψήφιοι ήταν πρόθυμοι να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο, επειδή διακυβεύονταν πολλά χρήματα. Πάρα πολλοί ήταν αποφασισμένοι να μην κουνηθούν και έτσι έμειναν εκεί για πάρα πολύ ώρα. Μπορούσες να ακούσεις κάποιον να φωνάζει γιατρό και το πλήρωμα έτρεχε. Καταλήξαμε να στεκόμαστε εκεί για 30 λεπτά ανάμεσα στις λήψεις. Κάποιοι σερνόταν στο τέλος. Ένας μεταφέρθηκε με φορείο».Οι παραγωγοί δήλωσαν ότι οι διαγωνιζόμενοι θα παίξουν στρατηγικά, θα αναζητήσουν συμμαχίες και θα βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρές δοκιμασίες. Το τηλεπαιχνίδι γυρίζεται στο Cardington Hangar στο Bedford, μια τοποθεσία γυρισμάτων των ταινιών Batman Begins και The Dark Knight.Ο Brandon Riegg, αντιπρόεδρος του Netflix: «Η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί στο Netflix: "Το Squid Game ξεσήκωσε τον κόσμο με τη συναρπαστική ιστορία και τις εμβληματικές εικόνες του σκηνοθέτη Hwang. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή του καθώς μετατρέπουμε τον φανταστικό κόσμο σε πραγματικότητα σε αυτόν τον τεράστιο διαγωνισμό και το κοινωνικό πείραμα. Οι θαυμαστές της δραματικής σειράς περιμένουν ένα συναρπαστικό και απρόβλεπτο ταξίδι, καθώς οι 456 διαγωνιζόμενοι του πραγματικού κόσμου θα περιηγηθούν στη μεγαλύτερη σειρά διαγωνισμών που έγινε ποτέ, η οποία θα είναι γεμάτη ένταση και ανατροπές και φυσικά με το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο στο τέλος».Το ριάλιτι θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα λάβουν μέρος 456 παίκτες.Πηγή: TVNEA.COM