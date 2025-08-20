2025-08-20 09:54:11
Σε ένα διαφορετικό ρόλο αναμένεται να δούμε την Πόπη Μαλλιωτάκη και τον Βασίλη Λαζαρίδη την νέα σεζόν.

Η τραγουδίστρια, θα αναλάβει για πρώτη φορά τα ηνία της παρουσίασης του ταξιδιωτικού ριάλιτι «Escapers» με συμπαρουσιαστή τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη.  Οι δυο τους θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο δείχνοντας ήθη, έθιμα, παραδόσεις, εντυπωσιακούς προορισμούς αλλά και την μεταξύ τους σχέση στην καθημερινότητα τους. Αξίζει να σημειωθεί, πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρακολουθήσουμε μαμά και γιο να παρουσιάζουν μαζί εκπομπή, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ελληνική τηλεοπτική ιστορία, ενώ πρόκειται και για την πρώτη συμμετοχή του νεαρού μοντέλου σε κεντρικό ρόλο σε εκπομπή.

Το πολυαναμενόμενο teaser τους κυκλοφόρησε με πρώτο προορισμό την Κωνσταντινούπολη και εντυπωσίασε με την αισθητική και την χημεία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ τους, ενώ η ανακοίνωση που το συνόδευε έκανε λόγο «για το πιο viral ταξιδιωτικό ριάλιτι της σεζόν».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Escapers: Έρχεται το πιο viral ταξιδιωτικό ριάλιτι της σεζόν με παρουσιαστές μαμά & γιο!

Η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Βασίλης Λαζαρίδης ξεδιπλώνουν για πρώτη φορά την καθημερινότητα τους σε ένα ταξιδιωτικό ριάλιτι γεμάτο στιγμές γέλιου, χαράς και απροσδόκητων καταστάσεων ταξιδεύοντας μας στα πιο hot spots του κόσμου.

Έρχεται το φθινόπωρο!».

Κάτι ωστόσο που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, είναι το που θα προβάλλονται οι «Escapers» καθώς υπήρχε έντονη φημολογία ότι η Πόπη Μαλλιωτάκη και ο Βασίλης Λαζαρίδης βρίσκονταν σε συζητήσεις με τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ δεν είχε αποκλειστεί και το ενδεχόμενο να «ανεβαίνουν» τα επεισόδια στο YouTube. Το φθινόπωρο είναι προ των πυλών και σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες μέρες φαίνεται πως θα οριστικοποιηθούν όλα και θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.



