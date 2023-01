2023-01-29 12:00:03

Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στο PRIME TIME των καναλιών .



Αναλυτικά για τα νούμερα για χθες :



Πρόγραμμα 18-54



ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ (E) 14.5



CHART SHOW - YOUR COUNTDOWN 8.2



ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 16,5



FAMILY GAME 8.3



ΕΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ MEGA 9.7



THE VOICE OF GREECE 12.2



ΕΛΛ. ΤΑΙΝΙΑ OPEN 7.0



ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.



*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ