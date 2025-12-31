2025-12-31 10:20:31

Παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για αλλαγές ωρών και ανακατατάξεις, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει χωρίς καμία διαφοροποίηση στο καθημερινό του πρόγραμμα. Το κανάλι σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM τουλάχιστον προς το παρόν, επιλέγει τη στρατηγική της αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητες τις ζώνες του, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τηλεθέασης μόνο ενθαρρυντικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.



Η εικόνα που καταγράφεται στους πίνακες τηλεθέασης είναι σαφής: τα περισσότερα προγράμματα του ΑΝΤ1 κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα. Η καθημερινή ζώνη παραμένει προβληματική, με το κανάλι να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και να δημιουργήσει σταθερή δυναμική απέναντι στον ανταγωνισμό.



Ωστόσο, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις δεν θα αφορούν το ημερήσιο πρόγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές μετατίθενται για την prime time, εκεί όπου ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του. Το βραδινό πρόγραμμα θεωρείται το «στοίχημα» του καναλιού, με διορθωτικές κινήσεις που στόχο έχουν την ανάκτηση χαμένου εδάφους και την ενίσχυση της τηλεοπτικής του ταυτότητας.



Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η prime time θα δείξει αν ο ΑΝΤ1 μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι ή αν οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχιστούν.



Πηγή: tvnea.com



