2025-12-31 10:20:31
Φωτογραφία για ANT1: Τι θα αλλάξει στο πρόγραμμα απο τη νέα χρονιά;
Παρά τις έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα για αλλαγές ωρών και ανακατατάξεις, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει χωρίς καμία διαφοροποίηση στο καθημερινό του πρόγραμμα. Το κανάλι σύμφωνα με πληροφορίες του TVNEA.COM τουλάχιστον προς το παρόν, επιλέγει τη στρατηγική της αναμονής, διατηρώντας αμετάβλητες τις ζώνες του, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τηλεθέασης μόνο ενθαρρυντικά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

Η εικόνα που καταγράφεται στους πίνακες τηλεθέασης είναι σαφής: τα περισσότερα προγράμματα του ΑΝΤ1 κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις που δεν αρκούν για να αλλάξουν τη συνολική εικόνα. Η καθημερινή ζώνη παραμένει προβληματική, με το κανάλι να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και να δημιουργήσει σταθερή δυναμική απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις δεν θα αφορούν το ημερήσιο πρόγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές μετατίθενται για την prime time, εκεί όπου ο ΑΝΤ1 ετοιμάζεται να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική του. Το βραδινό πρόγραμμα θεωρείται το «στοίχημα» του καναλιού, με διορθωτικές κινήσεις που στόχο έχουν την ανάκτηση χαμένου εδάφους και την ενίσχυση της τηλεοπτικής του ταυτότητας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς η prime time θα δείξει αν ο ΑΝΤ1 μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι ή αν οι χαμηλές πτήσεις θα συνεχιστούν.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του OPEN με άντζελα δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Εκτός σχεδίου»: Το νέο αυτοσχεδιαστικό πρότζεκτ της ΕΡΤ με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καλή Χρονιά 2026: Μια νέα αρχή, μια καλύτερη χρονιά!!
Καλή Χρονιά 2026: Μια νέα αρχή, μια καλύτερη χρονιά!!
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
Τηλεμαραθώνιος ANT1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και τα συγχαρητήρια στον Θοδωρή Κυριακού
Τηλεμαραθώνιος ANT1: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού και τα συγχαρητήρια στον Θοδωρή Κυριακού
Πρωτοχρονιά στην ΕΡΤ με πλούσιο πρόγραμμα
Πρωτοχρονιά στην ΕΡΤ με πλούσιο πρόγραμμα
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν Πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
«IQ 160»: Πράσινο φως για τέταρτο κύκλο στο Star
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
Τάσεις Ζωντανής Μετάδοσης που Διαμορφώνουν την Αλληλεπίδραση Θερινού Κοινού
Τάσεις Ζωντανής Μετάδοσης που Διαμορφώνουν την Αλληλεπίδραση Θερινού Κοινού
Φοίβος: «Θα ήθελα να γράψω τραγούδι για τον Νίκο Καρβέλα – Είμαι “μολυσμένος” από Δέσποινα Βανδή»
Φοίβος: «Θα ήθελα να γράψω τραγούδι για τον Νίκο Καρβέλα – Είμαι “μολυσμένος” από Δέσποινα Βανδή»
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ Α.Ι.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ Α.Ι.