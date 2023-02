2023-02-07 19:10:39

Ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει με το Just The 2 Of Us από τις 18 Φεβρουαρίου. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πρεμιέρα, έχει αρχίσει και σταδιακά μαθαίνουμε τις πρώτες πληροφορίες.



Βέβαια, είναι πολλά και αυτά που η ομάδα του J2US μας κρατάει για έκπληξη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι «έρχεται και είναι ανατρεπτικό». Στην κριτική επιτροπή, όπως όλα δείχνουν, θα δούμε ξανά τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή.



Όσο για τους παίκτες, σύμφωνα με το Happy Day, ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζεται να φέρει Survivors στο πλατό. Παλιούς και νέους. Μέσα από την εκπομπή του Alpha ακούσαμε για τον Άρη Σοϊλέδη με παρτενέρ τη Μαριάντα Πιερίδη, τον Bo, η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, τη Φελίσια Λαπάτη αλλά και τον Τριαντάφυλλο!



Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, κανένα από αυτά τα ονόματα δεν έχει υπογράψει είναι όμως πολύ κοντά.



Ποια άλλα ονόματα ακούγεται ότι θα δούμε; Σπύρος Μπιμπίλας, Εύη Δρούτσα, Έλενα Γκρέκου με παρτενέρ τον Περικλή Κονδυλάτο, Τζούλι Μασίνο, Χριστίνα Μαραγκόζη, Ναταλία Αργυράκη, Λίτσα Γιαγκούση.



Η τελευταία μάλιστα αποκάλυψε πως μέσα στην εβδομάδα έχει ραντεβού για το J2US. «Υπάρχει παρτενέρ. Δεν ξέρω αν είναι ανακοινώσιμος. Είναι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης» ανέφερε.



