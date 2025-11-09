2025-11-09 16:52:16
Φωτογραφία για «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες»: Το νέο concept του Survivor 2026



Το Survivor επιστρέφει —και όχι απλώς επιστρέφει, αλλά επανέρχεται με επαναστατικό concept. Ο ΣΚΑΪ μαζί με την παραγωγή της Acun Medya αποκαλύπτουν το τρέιλερ του κύκλου για το 2026, και η αλλαγή είναι ριζική: αντίο στο γνωστό δίπολο «Διάσημοι vs Μαχητές», καλησπέρα στην μάχη «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες». 

Τι αλλάζει

Οι δύο ομάδες θα διαμορφωθούν με βάση τη γεωγραφική καταγωγή/κατοικία: από τη μία πλευρά οι «Αθηναίοι», από την άλλη οι «Επαρχιώτες». 

Το χρηματικό έπαθλο ανεβαίνει στις 250.000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση για το Survivor. 

Ο παρουσιαστής παραμένει ο Γιώργος Λιανός, έχοντας ταυτιστεί με το ριάλιτι τα τελευταία χρόνια. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν — με το κανάλι να κάνει auditions σε διάφορες πόλεις, ενώ θα συμπεριληφθούν και διασημότητες που διαμένουν είτε στην Αθήνα είτε στην περιφέρεια. 

Το μήνυμα του τρέιλερ είναι ξεκάθαρο: «Ξεχάστε ό,τι ξέρατε». Το παιχνίδι υπόσχεται νέους κανόνες, ίσες αφετηρίες για όλους και ανατροπές. 









Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Επανέρχονται από αύριο τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Επανέρχονται από αύριο τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Μποζαΐτικα - Ρίο.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (8/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
ΟΔΗΓΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2025 -2026
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Eurovision 2026: Πίνακας βαθμολογίας, led walls και led floor καθώς και green room για τον Εθνικό Τελικό. Όλες οι λεπτομέρειες
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Στην κορυφή της prime time το The Voice of Greece- Απίστευτο 0,4% σε 15' στην εκπομπή Παρέα
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
Πρωτιά για το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» – Πώς κινήθηκαν οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»
Στην κορυφή της τηλεθέασης το «Mega Σαββατοκύριακο»
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Ο Δικαστής: Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια;
Το ΕΚΠΑ ανοίγει τον δρόμο στην ΑΙ – Δωρεάν πρόσβαση φοιτητών στο Google AI Pro
Το ΕΚΠΑ ανοίγει τον δρόμο στην ΑΙ – Δωρεάν πρόσβαση φοιτητών στο Google AI Pro