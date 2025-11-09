





Το Survivor επιστρέφει —και όχι απλώς επιστρέφει, αλλά επανέρχεται με επαναστατικό concept. Ο ΣΚΑΪ μαζί με την παραγωγή της Acun Medya αποκαλύπτουν το τρέιλερ του κύκλου για το 2026, και η αλλαγή είναι ριζική: αντίο στο γνωστό δίπολο «Διάσημοι vs Μαχητές», καλησπέρα στην μάχη «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες».

Τι αλλάζει

Οι δύο ομάδες θα διαμορφωθούν με βάση τη γεωγραφική καταγωγή/κατοικία: από τη μία πλευρά οι «Αθηναίοι», από την άλλη οι «Επαρχιώτες».

Το χρηματικό έπαθλο ανεβαίνει στις 250.000 ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση για το Survivor.

Ο παρουσιαστής παραμένει ο Γιώργος Λιανός, έχοντας ταυτιστεί με το ριάλιτι τα τελευταία χρόνια.

Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκίνησαν — με το κανάλι να κάνει auditions σε διάφορες πόλεις, ενώ θα συμπεριληφθούν και διασημότητες που διαμένουν είτε στην Αθήνα είτε στην περιφέρεια.

Το μήνυμα του τρέιλερ είναι ξεκάθαρο: «Ξεχάστε ό,τι ξέρατε». Το παιχνίδι υπόσχεται νέους κανόνες, ίσες αφετηρίες για όλους και ανατροπές.













