2025-11-17 17:30:33
Φωτογραφία για Δημήτρης Ουγγαρέζος για το απαράδεκτο τρέιλερ του Survivor: «Δεν είναι καθόλου τυχαίο»
Το θέμα που προέκυψε με το τρέιλερ του Survivor σχολιάστηκε εκτενώς σήμερα στην εκπομπή Buongiorno.

Συγκεκριμένα, το τρέιλερ της Acun Medya, το οποίο προβλήθηκε στην τηλεόραση, προκάλεσε αντιδράσεις καθώς παρουσίαζε αρκετά ελληνικά νησιά εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Σύμη, Τήλος, Κως, Χάλκη, Νίσυρος, Κάλυμνος και Λέρος βρέθηκαν ξαφνικά εκτός ελληνικής επικράτειας, με τις αντιδράσεις του κόσμου να είναι έντονες με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Κατόπιν εορτής, οι άνθρωποι της παραγωγής «μάζεψαν» το τρέιλερ και έβγαλαν στη συνέχεια το σωστό στη δημοσιότητα.

«Είναι απαράδεκτο και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στο σάιτ του ΣΚΑΙ, μάλιστα, είχε παραμείνει το αρχικό, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να στέλνει μήνυμα στους ανθρώπους του καναλιού.

«Να πω και στον ΣΚΑΙ να το βγάλετε και από το σάιτ. Το έχετε βγάλει από τον αέρα, βγάλτε το κι από το σάιτ τώρα», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Πηγή: tvnea.com
Χριστούγεννα με τα παιδιά. Δημιουργείστε αναμνήσεις μέσα από το στόλισμα, τα γλυκά, τις γιορτινές δραστηριότητες
Χριστούγεννα με τα παιδιά. Δημιουργείστε αναμνήσεις μέσα από το στόλισμα, τα γλυκά, τις γιορτινές δραστηριότητες
Γιώργος Λιάγκας: «Γι΄αυτό έκανα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο»
Γιώργος Λιάγκας: «Γι΄αυτό έκανα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο»
