tvnea

Μια ταινία με μαύρο και ανατρεπτικό χιούμορ, μια κωμωδία με δράση, ένα αστείο βιογραφικό δράμα αλλά και μια παιχνιδιάρικη και συνάμα συγκινησιακή κομεντί, θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 από τη Δευτέρα 20 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 στη ζώνη «Η ταινία σου στις 22:00».Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στις 22:00«Το Λουκανόσκυλο»(Wiener Dog)Δραματική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2016.Σκηνοθεσία-σενάριο: Τοντ ΣολόντζΠρωταγωνιστούν: Ντάνι Ντε Βίτο, Τζούλι Ντελπί, Έλεν Μπέρστιν, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Τρέισι Λετς, Κίραν ΚάλκινΔιάρκεια: 88΄Υπόθεση: «To Λουκανόσκυλο» είναι η ιδιαίτερη ιστορία ενός σκύλου και των πολλών διαφορετικών ανθρώπων, που αγγίζει στη μικρή διάρκεια της ζωής του.Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου ξεκινάει να διδάσκει ένα νεαρό αγόρι μερικά μαθήματα ζωής, για να συναντήσει στη συνέχεια μία κτηνίατρο, έναν καθηγητή ταινιών και τέλος, μια γυναίκα με θέματα συμπεριφοράς.Η σκοτεινή κωμωδία του Τοντ Σολόντζ προσφέρει μια τρομερά ειλικρινή ματιά στον αμερικάνικο τρόπο ζωής, ερμηνευμένο από ένα all-star-cast!Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, στις 22:00«Ο μάγκας με τα 1.000 πρόσωπα»(Le Guignolo)Κωμική περιπέτεια, συμπαραγωγής Γαλλίας-Ιταλίας 1980.Σκηνοθεσία: Ζορζ ΛοτνέρΠρωταγωνιστούν: Ζαν Πολ Μπελμοντό, Μισέλ Καλαμπρί, Κάρλα ΡομανέλιΔιάρκεια: 108΄Υπόθεση: Αφού βγήκε από τη φυλακή, ο Αλεξάντερ Μπορονί πιάνει δουλειά, στις διεθνείς επιχειρήσεις απάτης.Στο αεροπλάνο για τη Βενετία, τα προβλήματα ξεκινούν όταν ένας άγνωστος παραδίδει στον ανυποψίαστο Αλεξάντερ μια θήκη που περιέχει έναν αναπτήρα με το μικροφίλμ μιας μυστικής φόρμουλας, που ορισμένες ξένες δυνάμεις θα ήθελαν να πάρουν στα χέρια τους.Μια κωμωδία γεμάτη δράση με έναν πάντα εκπληκτικό Ζαν-Πολ Μπελμοντό.Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, στις 22:00«Μην ανησυχείς, δεν θα φτάσει μακριά με τα πόδια»(Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot)Βιογραφικό δράμα, συμπαραγωγής ΗΠΑ-Γαλλίας 2018.Σκηνοθεσία: Γκας Βαν ΣαντΣενάριο: Γκας Βαν Σαντ (βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Τζον Κάλαχαν)Διεύθυνση φωτογραφίας: Κρίστοφερ ΜπλοβέΠρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Τζόνα Χιλ, Ρούνι Μάρα, Τζακ Μπλακ, Κιμ Γκόρντον, Μπεθ Ντίτο, Ούντο Κίερ, Μαρκ ΓουέμπερΔιάρκεια: 114΄Υπόθεση: Με σκληρά παιδικά χρόνια, εγκαταλελειμμένος από τη μητέρα του, θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης στο σχολείο στα 8 του, ο Τζον Κάλαχαν, χαρακτηριστικά κοκκινομάλλης, έγινε αλκοολικός στα 13 και συνέχισε σε μια ιλιγγιώδη πορεία αυτοκαταστροφής ώς τα 21 του.Εκεί, περίπου, τον συναντά η ταινία, όταν σ’ ένα τροχαίο, ο Κάλαχαν τραυματίζεται στη σπονδυλική στήλη και μένει παράλυτος.Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Κάλαχαν πάλεψε με τον αλκοολισμό του και τον νίκησε με τη βοήθεια του σπόνσορά του στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, βρήκε τον έρωτα στο πρόσωπο της Σουηδέζας φυσιοθεραπεύτριάς του και ανακάλυψε το χαμόγελο της ζωής. Τον υπέροχο, βαθύ κυνισμό του, εξέφραζε στα σκίτσα του, ιερόσυλα, αυτοσαρκαστικά, γεμάτα θρασύ χιούμορ και σκληρές αλήθειες.Ο Γκας Βαν Σαντ μεταφέρει στον κινηματογράφο την αληθινή, ανατρεπτική ιστορία επιβίωσης του σκιτσογράφου Τζον Κάλαχαν, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Χοακίν Φίνιξ.Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, στις 22:00«Ερασιτέχνης ζιγκολό»(Fading Gigolo)Ρομαντική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 2013.Σκηνοθεσία-σενάριο: Τζον ΤορτούροΠρωταγωνιστούν: Γούντι Άλεν, Τζον Τορτούρο, Βανέσα Παραντί, Λιβ Σράιμπερ, Σάρον Στόουν, Σοφία Βεργκάρα, Άιντα ΤορτούροΔιάρκεια: 87΄Υπόθεση: Ο Φιοβαράντε (Τζον Τορτούρο) αποφασίζει να γίνει επαγγελματίας «Δον Ζουάν» για να κερδίσει χρήματα και να βοηθήσει τον αδέκαρο φίλο του Μάρεϊ (Γούντι Άλεν).Ο Μάρεϊ γίνεται προσωπικός «μάνατζερ» του Φιοβαράντε και σχηματίζουν ένα αχτύπητο δίδυμο, παγιδευμένο στην αγάπη και στο χρήμα.Όλα ξεκινούν όταν η δερματολόγος του Μάρεϊ, Δρ. Πάρκερ (Σάρον Στόουν), προτείνει στον Φιοβαράντε να συμμετάσχει στο «τρίο» που σχεδιάζουν με τη σαγηνευτική φίλη της Σελίμα (Σοφία Βεργκάρα).Η πρόταση είναι δελεαστική, αφού η σεξουαλική ικανοποίηση γυναικών μπορεί να τους αποφέρει τα επιθυμητά χρηματικά κέρδη, και ο Μάρεϊ προσπαθεί να πείσει τον Φιοβαράντε να τη δεχτεί ώστε να βρει επιπλέον «πελάτες» Ο αειθαλής Γούντι Άλεν αφήνει την καρέκλα του σκηνοθέτη στον Τζον Τορτούρο («Romance & Cigarettes», «Passione») και αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή σ’ αυτή την κομεντί που πλημμυρίζει τη μεγάλη οθόνη με γοητευτικές εικόνες της Νέας Υόρκης, αυτοσαρκαστικό χιούμορ, σαγηνευτικές γυναίκες και υπέροχες τζαζ και λάτιν μουσικές.Πηγή: TVNEA.COM