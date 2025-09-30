Με επίκεντρο την ΕΡΤ της νέας εποχής παρουσιάστηκε το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης για τη σεζόν 2025-2026, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Σε μια ιδιαίτερη βραδιά, παρουσία δημοσιογράφων, παρουσιαστών και με εντυπωσιακή προσέλευση ηθοποιών και συντελεστών των νέων προγραμμάτων των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ενημερώθηκαν για την ξεχωριστή ταυτότητα κάθε καναλιού της ΕΡΤ, παρακολούθησαν βίντεο με επιλεγμένα αποσπάσματα από το νέο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης και πήραν μια γεύση από τις διεθνείς συμπαραγωγές που σύντομα θα παρακολουθήσουμε από τη γραμμική τηλεόραση, αλλά και από το ERTFLIX.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, προβλήθηκε για πρώτη φορά το τρέιλερ της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», της μεγαλύτερης διεθνούς συμπαραγωγής που έγινε ποτέ στη χώρα μας. Επίσης, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του νέου αθλητικού καναλιού ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι νέες σειρές μυθοπλασίας, αλλά και οι ψυχαγωγικές εκπομπές, το 24ωρο ενημερωτικό τηλεοπτικό κανάλι ΕΡΤnews, καθώς και οι νέες καινοτόμες λειτουργίες του ERTFLIX.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ομιλία του σε όλα όσα έχουν γίνει στη δημόσια τηλεόραση το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε ότι η ΕΡΤ είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ετοιμάζεται να συμμετάσχει στο ένα από τα επτά παγκοσμίως εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, τον Φάρο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δύο ψηφιακές πλατφόρμες ERTFLIX και ERTεcho, που πλέον αναβαθμίζονται τεχνικά και γίνονται εφάμιλλες των αντίστοιχων διεθνών.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος τόνισε επίσης ότι η δημόσια τηλεόραση παραμένει συνεπής στην υποχρέωσή της να καλύπτει όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας.

Εστίασε ακόμα στην εξωστρέφεια της δημόσιας τηλεόρασης. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε διεθνείς συμπαραγωγές, όπως «Η μεγάλη χίμαιρα», ενώ σειρές μυθοπλασίας που έχουν μεταδοθεί από δημόσια τηλεόραση συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ.

Κλείνοντας τόνισε ότι η ουσιαστική και κομβική συμμετοχή σε όλα τα προαναφερόμενα είχε το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΡΤ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Κώστας Παπαβασιλείου σημείωσε στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ότι τα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης αποκτούν διακριτή ταυτότητα και περιεχόμενο, ενώ το ERTFLIX αναβαθμίζεται σε μια σύγχρονη πλατφόρμα οπτικοακουστικού περιεχομένου, με εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε πολίτη. Ταυτόχρονα, η ΕΡΤ εξελίσσεται υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής και γίνεται πρωτοπόρος, ενδυναμώνει την εξωστρέφειά της, γίνεται συμπεριληπτική.

Μιλώντας για τη νέα ταυτότητα του ΕΡΤnews, ο γενικός διευθυντής Ενημέρωσης Βασίλης Θωμόπουλος χαρακτήρισε το 24ωρο ενημερωτικό σταθμό, κανάλι των μεγάλων γεγονότων, με αποστολές σε όλα τα μέτωπα, με το μεγαλύτερο δίκτυο ανταποκριτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. «Στην ΕΡΤ είμαστε διαφορετικοί. Προχωρούμε χωρίς εκπτώσεις με σταθερή πορεία στις ράγες της υπεύθυνης ενημέρωσης με καθαρή ματιά» είπε.

Η γενική διευθύντρια Προγράμματος Μαρία Κοζάκου έκανε εκτενείς αναφορές στα προγράμματα της ΕΡΤ1 και επικεντρώθηκε στις διεθνείς συμπαραγωγές, τη «Μεγάλη χίμαιρα», το παιδικό «Mr Paper» και το μυθοπλαστικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», το σενάριο του οποίου όπως και την αφήγηση έχει η Μιμή Ντενίση.

Αναφέρθηκε επίσης στο ανανεωμένο ERTFLIX, το οποίο αποκτά νέες λειτουργίες: Εξατομικευμένο περιεχόμενο, γονικό έλεγχο, νέο οδηγό προγράμματος με catch up και replay TV. Συστήνοντας το νέο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ, το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, είπε ότι θα μεταδίδει σπουδαίες αθλητικές εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικές ταινίες με θέμα τον αθλητισμό.

Ειδική αναφορά έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα μεταδώσει το κανάλι, ενημερώνοντας ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΡΤ και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη προβολή των 28 μη διαδεδομένων ολυμπιακών αθλημάτων.

Για την ταυτότητα της ΕΡΤ3 μίλησε η γενική διευθύντρια του καναλιού Σύνθια Σάπικα. Δήλωσε ότι το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ3 περιέχει περιφερειακή ενημέρωση, πολιτικές εκπομπές, καθιερωμένες αλλά και νέες ζώνες για κάθε ηλικία, εκπομπές για άτομα με αναπηρία, για ομογενείς, εκπομπές για τον πολιτισμό, αλλά και για τις γυναίκες.

Ολόκληρη η παρουσίαση μεταδόθηκε ζωντανά από το ERTFLIX και είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης υπήρχε διερμηνεία στη νοηματική.

Την εκδήλωση συντόνισε ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κώστας Τσολάκης.

Πηγή: tvnea.com