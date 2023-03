Η Ευρωπαϊκή πύλη έγκαιρης ειδοποίησης RASFF ενημερώθηκε από το Λουξεμβούργο για επικίνδυνα πατατάκια που κυκλοφορούν σε 26 χώρες μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος. Τα πατατάκια παράγονται στην Ολλανδία.Τα πατατάκια που ανακλήθηκαν, περιέχουν υπερβολική ποσότητα ακρυλαμιδίου (14155 +-3538 μg/kg). Ο κίνδυνος για τους καταναλωτές χαρακτηρίζεται από τη RASFF σοβαρός. Το ακρυλαμίδιο είναι μια χημική ουσία που σχηματίζεται φυσικά, σε αμυλούχα προϊόντα διατροφής κατά την έκθεσή τους σε υψηλή θερμοκρασία, όπως συμβαίνει κατά το τηγάνισμα, το ψήσιμο, το καβούρδισμα καθώς και τη βιομηχανική επεξεργασία τροφίμων (στα στάδια που περιλαμβάνει θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία). Μελέτες έχουν αποδείξει ότι το ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου για τους καταναλωτές όλων των ηλικιακών ομάδων αν και τα παιδιά είναι η πιο εκτεθειμένη ηλικιακή ομάδα. Εντός του 2023 αναμένεται νέο νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ που θα αυστηροποιούνται οι υποχρεώσεις της βιομηχανίας τροφίμων για το ακρυλαμίδιο.Πρόκειται για τα βιολογικά πατατάκια λαχανικών (με θαλασσινό αλάτι) Go Pure. Στην Ελλάδα το προϊόν διακινείται από την εταιρεία Kalamea Fine foods σε μεγάλα σουπερμάρκετ όπως ο Σκλαβενίτης, σε καταστήματα με βιολογικά προϊόντα καθώς και μέσω διαδικτύου. Η εταιρεία Kalamea, που ιδρύθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2001, και είναι εισαγωγέας και διανομέας premium εμπορικών σημάτων τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, στην ανακοίνωση ανάκλησης που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την 1η Μαρτίου αναφέρει:«Η εταιρεία μας Καλαμαία Τρόφιμα, αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελληνική και Κυπριακή αγορά, των βιολογικών snack Go Pure, ενημερώνει ότι αποσύρει άμεσα στο Go Pure λαχανικών 90g το οποίο εισήχθη 29/2/2022 με batch number 080780 και ημερομηνία λήξης 22/4/2023. Παρακαλούμε όπου υπάρχει, για την άμεση επιστροφή του προϊόντος.»Τα πατατάκια κυκλοφορούν σε Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Βοσνία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Αλβανία και Βενεζουέλα.

πηγή



themaygeias