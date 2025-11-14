2025-11-14 08:21:55
 Ο «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων» απεικονίζει με χρωματική διαβάθμιση (πορτοκαλί και κόκκινο) τα πιο επικίνδυνα σημεία της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου γίνονται και τα περισσότερα τροχαία.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, μιλώντας στο ERTnews, ο χάρτης δεν αναφέρεται σε «ατυχήματα», αλλά σε συγκρούσεις, ώστε να αποδίδει με ακρίβεια τα περιστατικά και να συμβάλλει στην κατανόηση των αιτιών.

Tα στοιχεία του χάρτη αντλούνται από επίσημες βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ. και των αρμόδιων Υπουργείων, και ανανεώνονται τακτικά. Σκοπός είναι όχι μόνο η ενημέρωση των οδηγών, αλλά και η διαμόρφωση ασφαλέστερων υποδομών, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων και των στατιστικών.



«Η οδική δεξιότητα δεν είναι σταθερή, αλλάζει ανάλογα με το περιβάλλον και τις υποδομές», τόνισε, ο κ. Ζωγράφος, υπογραμμίζοντας πως πολλά περιστατικά σχετίζονται με ανεπαρκή σήμανση, ελλιπή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αρκεί να συνοδεύεται από σεβασμό στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Άρης Ζωγράφος.



Ο χάρτης αποτυπώνει τα σημεία των τροχαίων συγκρούσεων



Ο εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας και σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνος Μαρκουΐζος, επισήμανε πως «το μεγαλύτερο μέρος των τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα, στον οδηγό, τον πεζό ή τον αναβάτη». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Περιφέρειας για συντήρηση του οδικού δικτύου και των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και στη μείωση κατά 17% των θανατηφόρων τροχαίων το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.



