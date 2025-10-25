Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στη γνωστή ιστορία των τηλεφωνικών απατών με διεθνείς αριθμούς. Μετά την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ολλανδία, οι απατεώνες φαίνεται πως έχουν στρέψει το βλέμμα τους προς την Ελλάδα ή, για να είμαστε ακριβείς, προς τους ελληνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς. Τα τελευταία 24ωρα, αυξάνονται οι αναφορές από χρήστες σε όλη την Ευρώπη που δέχονται ανεπιθύμητες κλήσεις από αριθμούς που ξεκινούν με τον κωδικό της χώρας μας, δηλαδή το +30.

Οι κλήσεις αυτές συνήθως έχουν κάτι το περίεργο: διαρκούν ελάχιστα δευτερόλεπτα, δεν ακούγεται κανείς στην άλλη άκρη της γραμμής και σταματούν πριν προλάβει κανείς να απαντήσει. Ο πραγματικός στόχος είναι να προκαλέσουν την περιέργεια του χρήστη, ώστε εκείνος να καλέσει πίσω. Και εκεί βρίσκεται η παγίδα: ο αριθμός είναι συνδεδεμένος με γραμμές υψηλής χρέωσης, όπου κάθε λεπτό κοστίζει υπέρογκα ποσά. Τα χρήματα, φυσικά, καταλήγουν στους λογαριασμούς των απατεώνων.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «wangiri scam», μια μέθοδος που έχει τις ρίζες της στην Ιαπωνία και σημαίνει κυριολεκτικά «μια κλήση κι έξω». Οι δράστες βασίζονται στην ανθρώπινη περιέργεια και στο ένστικτο να μην αφήσουμε μια χαμένη κλήση αναπάντητη. Πίσω από αυτή την απλή τεχνική, όμως, κρύβεται ένας μηχανισμός εκμετάλλευσης που αποφέρει σημαντικά κέρδη στους επιτήδειους.

Ωστόσο, οι απατεώνες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτήν τη μορφή απάτης. Σύμφωνα με τις αναφορές, εμφανίζονται και παραλλαγές που θυμίζουν παλαιότερες απάτες, όπως οι ψεύτικες ειδοποιήσεις για «κερδισμένα βραβεία». Ο χρήστης ενημερώνεται ότι έχει κερδίσει ένα δώρο ή χρηματικό ποσό, αλλά για να το λάβει, καλείται να πληρώσει μια «μικρή προμήθεια» ή να ακολουθήσει ένα link που οδηγεί σε κακόβουλη ιστοσελίδα.

Μια άλλη δημοφιλής τακτική είναι οι λεγόμενες «επείγουσες ειδοποιήσεις»: μηνύματα που υποδύονται επίσημες υπηρεσίες ή τράπεζες, αναφέροντας υποτιθέμενα προβλήματα σε λογαριασμούς ή εκκρεμότητες που απαιτούν άμεση ενέργεια. Ο στόχος είναι να προκαλέσουν άγχος και να ωθήσουν τον χρήστη να δράσει γρήγορα, συνήθως πατώντας σε ένα ψεύτικο link ή δίνοντας προσωπικά στοιχεία.

Δεν λείπουν επίσης οι «γοητευτικές» προσεγγίσεις: μηνύματα ή τηλεφωνήματα που ξεκινούν ως ευκαιρίες γνωριμίας, επαγγελματικής συνεργασίας ή επένδυσης, και στη συνέχεια καταλήγουν σε αιτήματα για χρήματα ή προσωπικά δεδομένα. Οι περιπτώσεις αυτές, που συνδυάζουν συναισθηματικό χειρισμό και οικονομική εξαπάτηση, είναι από τις πιο επικίνδυνες, καθώς συχνά εξελίσσονται σταδιακά και χτίζουν σχέση εμπιστοσύνης με το θύμα.

Για την προστασία από τέτοιες επιθέσεις, οι ειδικοί επαναλαμβάνουν μερικούς βασικούς κανόνες που καλό είναι να γίνουν δεύτερη φύση:

Μην απαντάτε σε άγνωστους αριθμούς, ειδικά αν προέρχονται από χώρες που δεν αναγνωρίζετε.Αποφύγετε να καλέσετε πίσω έναν αριθμό που σας κάλεσε μόνο για ένα δευτερόλεπτο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για παγίδα. Οι απατεώνες βασίζονται ακριβώς σε αυτό το «αθώο» λάθος, που μπορεί να κοστίσει ακριβά.Ποτέ μην δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου ή SMS, εκτός αν είστε απολύτως βέβαιοι για την ταυτότητα του συνομιλητή. Καμία τράπεζα ή δημόσια υπηρεσία δεν ζητά ποτέ τέτοια δεδομένα με αυτόν τον τρόπο.Ενεργοποιήστε τα φίλτρα ανεπιθύμητων κλήσεων (anti-spam) που διαθέτουν πλέον οι περισσότερες συσκευές. Αυτά τα συστήματα μπορούν να αναγνωρίσουν ύποπτους αριθμούς και να σας προειδοποιήσουν έγκαιρα, μειώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες να πέσετε θύμα.

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε προσπάθεια απάτης, αναφέρετέ την στις αρμόδιες αρχές ή στην πλατφόρμα προστασίας καταναλωτή της χώρας σας. Οι αναφορές αυτές βοηθούν στο να εντοπιστούν τα δίκτυα πίσω από τις απάτες και να μπλοκαριστούν οι σχετικοί αριθμοί.

