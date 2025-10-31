2025-10-31 08:24:06
Φωτογραφία για ΕΛΤΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΠΟΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ



 TΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε ανακοίνωσή τους, την οποία μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα, εφιστούν την προσοχή για ύποπτες αντικαταβολές δεμάτων.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εφιστούν την προσοχή του κοινού σχετικά με την παραλαβή δεμάτων με αντικαταβολή, τα οποία αποστέλλονται χωρίς να έχει προηγηθεί παραγγελία από τους παραλήπτες. Πρόκειται για πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως σκοπό την εξαπάτηση των καταναλωτών.

Για την προστασία σας, παρακαλούμε:

Μην παραλαμβάνετε αντικείμενα με αντικαταβολή, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει σχετική παραγγελία.

Ελέγχετε προσεκτικά τα στοιχεία του αποστολέα πριν την αποδοχή της αποστολής.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, αρνηθείτε την παραλαβή και επικοινωνήστε άμεσα με τον αποστολέα.

Η προστασία των πολιτών από φαινόμενα απάτης αποτελεί πάγια δέσμευση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Χρήστος Μπόνης : Η υποδοχή και οι αφίξεις τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Αστακού.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Χρήστος Μπόνης : Η υποδοχή και οι αφίξεις τουριστικών σκαφών στο λιμάνι του Αστακού.
Η La Repubblica στα χέρια Ελλήνων; Ο ΑΝΤ1 με τον Θοδωρή Κυριακού στο τραπέζι για την ιστορική ιταλική εφημερίδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η La Repubblica στα χέρια Ελλήνων; Ο ΑΝΤ1 με τον Θοδωρή Κυριακού στο τραπέζι για την ιστορική ιταλική εφημερίδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΤΩΝ ΣΑΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
ΕΚΡΗΞΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ-ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ, ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
Προσοχή! Νέα απόπειρα απάτης με δέματα αντικαταβολής μέσω ΕΛΤΑ
TIPS ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΝΕΟ PC Ή ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
TIPS ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΟΤΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΝΕΟ PC Ή ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Ι. - ΕΥΚΟΛΑ TIPS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Ι. - ΕΥΚΟΛΑ TIPS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
Αναβάλλεται η αυριανή παρουσίαση βιβλίου του Αλέξανδρου Σάββα με τίτλο «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας»
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
30 Οκτωβρίου 1908: Το ηλεκτρικό Τραμ της Αθήνας άλλαξε τη ροή της πόλης
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Ασφαλιστικός Οδηγός: Σύνταξη από τα 56 έτη - Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τις αποδοχές
Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ με μείωση θέσεων εργασίας
Σχέδιο εξυγίανσης του ΟΣΕ με μείωση θέσεων εργασίας
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030
Πορτογαλία και Ισπανία έθεσαν στόχο για 5ωρη σιδηροδρομική σύνδεση Λισαβόνας-Μαδρίτης έως το 2030