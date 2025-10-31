TΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία, σε ανακοίνωσή τους, την οποία μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα, εφιστούν την προσοχή για ύποπτες αντικαταβολές δεμάτων.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εφιστούν την προσοχή του κοινού σχετικά με την παραλαβή δεμάτων με αντικαταβολή, τα οποία αποστέλλονται χωρίς να έχει προηγηθεί παραγγελία από τους παραλήπτες. Πρόκειται για πρακτικές που ενδέχεται να έχουν ως σκοπό την εξαπάτηση των καταναλωτών.

Για την προστασία σας, παρακαλούμε:

Μην παραλαμβάνετε αντικείμενα με αντικαταβολή, εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει σχετική παραγγελία.



Ελέγχετε προσεκτικά τα στοιχεία του αποστολέα πριν την αποδοχή της αποστολής.



Σε περίπτωση αμφιβολίας, αρνηθείτε την παραλαβή και επικοινωνήστε άμεσα με τον αποστολέα.

Η προστασία των πολιτών από φαινόμενα απάτης αποτελεί πάγια δέσμευση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

