2023-03-21 08:40:03

Είναι αναμφισβήτητα δυο πρότζεκτ της εταιρείας παραγωγής Barking Well Media, που έχουν δεινοπαθήσει.



Ο λόγος για το Secret Song, το οποίο προορίζεται για τον ALPHA βέβαια, με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού, και το Doctor Oz που θα βγει (;) στον ΑΝΤ1, με παρουσιάστρια την Σοφία Αλιμπέρτη. Το μεν πρώτο ήταν να βγει φέτος στο δεύτερο μισό της σεζόν, αλλά θα βγει τελικά του χρόνου, ενώ το δεύτερο πάει από βδομάδα σε βδομάδα και δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα βγει. Πως συνδέονται όμως αυτά τα δυο, πέραν της κοινής εταιρείας παραγωγής, και ποια είναι η αποκλειστική είδηση;



Εδώ είχαμε γράψει στις αρχές ακόμα του χρόνου για την οριστική αναβολή του Secret Song και ότι δεν επρόκειτο να το δούμε τελικά φέτος, όπως φυσικά και το All Together Now, με όσους εργάζονταν για το συγκεκριμένο πρότζεκτ να μεταπηδούν σε άλλα, όπως για παράδειγμα το Doctor Oz του ΑΝΤ1.



Ένα από αυτά τα πρόσωπα λοιπόν ήταν και η Άννα Ορφανουδάκη, αρχικά αρχισυντάκτρια της εκπομπής Secret Song, που αναγκαστικά τότε μεταπήδησε στο Doctor Oz, καθώς μέχρι πρότινος το πρώτο ήταν “παγωμένο”. Έλα όμως που τώρα “ξεπάγωσε” και ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά με παρουσιάστρια τη Ναταλία Γερμανού, με αποτέλεσμα η αρχισυντάκτρια να παίρνει τον αντίστροφο δρόμο και να πηγαίνει πίσω στην παραγωγή που προορίζεται για τον ALPHA!



Γράφει ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης στο youfly



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ