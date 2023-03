freegr

Κατά τη διάρκεια της Game Developers Conference (GDC) 2023, η AMD ανακοίνωσε μια νέα εντυπωσιακή αναβάθμιση, το FidelityFX Super Resolution 3.0 (FSR 3). Πρόκειται για την ολοκαίνουργια έκδοση της γνωστής τεχνολογία της, που πλέον υπόσχεται διπλάσια απόδοση σε σχέση με τον προκάτοχό της και έρχεται να χτυπήσει το DLSS 3 της NVIDIA. Αναλυτικότερα, το FSR 3 είναι μια νέα τεχνική που συνδυάζει το upscaling της ανάλυσης με την παρεμβολή πρόσθετων καρέ που παράγονται από τον αλγόριθμο, με στόχο να προσφέρει καλύτερη ποιότητα γραφικών και ομαλότερη κίνηση στα υποστηριζόμενα παιχνίδια. Το FSR 3 κάνει χρήση motion vectors και του AMD Fluid Motion για να παράγει τα παρεμβαλλόμενα καρέ, τα οποία στη συνέχεια γίνονται upscale από τον υπερσύγχρονο αλγόριθμο του FSR 2.Αυτό σημαίνει ότι το FSR 3 μπορεί να παράγει και διπλάσια σε αριθμό frames σε σχέση αυτά που λαμβάνει από τη μηχανή γραφικών, αλλά και διπλάσιας εν τέλει ανάλυσης. Το FSR 3 μειώνει επίσης το latency, καθώς προβάλει τα παρεμβαλλόμενα καρέ μόνο μία φορά, αποφεύγοντας τα feedback loops και τα color clamping προβλήματα. Η AMD ισχυρίζεται ότι το FSR 3 είναι εύκολο να ενσωματωθεί σε τίτλους που έχουν ήδη FSR 2. Μάλιστα, το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα καρτών γραφικών και όχι μόνο τα τελευταία μοντέλα της εταιρίας.Παράλληλα, μπορεί να λειτουργήσει και σε μια μεγάλη ποικιλία από μηχανές γραφικών και άλλες πλατφόρμες. Στο πλαίσιο της παρουσίασής της, η AMD έδειξε ένα demo στην Unreal Engine 5, το οποίο έτρεχε με περίπου 60FPS κάνοντας χρήση της FSR 2 τεχνολογίας, με άλμα στα 112 FPS με την FSR 3 τεχνολογία. Η AMD αποκάλυψε επίσης μερικά από τα επερχόμενα παιχνίδια που θα υποστηρίζουν το FSR 3, όπως τα Forza Horizon 5, God of War, Saints Row, The Callisto Protocol και άλλα. Η AMD επισήμανε ότι το FSR 3 είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και συνεργασίας με developers παιχνιδιών και βιομηχανικούς εταίρους και αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2023.Freegr network blog- News about pc, technology.