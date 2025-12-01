2025-12-01 12:02:47
Φωτογραφία για Ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος να αναπτύσσεται σε οποιαδήποτε ηλικία. Οι super agers είναι η απόδειξη.
-. super agers, ο εγκέφαλός τους θυμίζει 20άρηδες!

Ο εγκέφαλός μας δεν γερνάει με το πέρασμα του χρόνου.

Γερνάει με τη ρουτίνα.

Δεν είναι τα χρόνια που περνάνε που αμβλύνουν το μυαλό μας, αλλά το να κάνουμε το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.

Οι νευροεπιστήμονες λένε ότι ο εγκέφαλός μας αναπτύσσεται και ανθίζει με την καινοτομία.

Όταν η ζωή γίνεται προβλέψιμη, οι νευρώνες μας σταματούν να λειτουργούν τόσο ενεργά.

Οι νευρώνες μας αναζητούν προκλήσεις,

εκπλήξεις και νέες εμπειρίες για να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Ας σκεφτούμε τον εγκέφαλό μας σαν έναν μυ
