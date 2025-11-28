2025-11-28 09:25:06
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό



Σαφής υπεροχή για τον Alpha κατέγραψε η ψυχαγωγική πρωινή ζώνη στο δυναμικό κοινό, με την εκπομπή «Super Κατερίνα» να ανεβαίνει στην κορυφή σημειώνοντας 14,7%. Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου διατηρεί σταθερά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, καταγράφοντας ανοδική δυναμική.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Buongiorno» του Mega, το οποίο κατέγραψε 13%, παραμένοντας πολύ κοντά στην κορυφή και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του παρουσία στη συγκεκριμένη ζώνη.

Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο ANT1 με την εκπομπή του στο ψυχαγωγικό πρωινό, η οποία σημείωσε 10%, διατηρώντας αξιοπρεπή επίδοση στον ανταγωνισμό.

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, που στο πλαίσιο της ψυχαγωγικής καταγραφής συγκέντρωσαν 2%, ενώ το «Breakfast @ Star» έκλεισε με 7,1%, καταφέρνοντας ωστόσο να σταθεί στη μέση της κατάταξης.

Το «10 Παντού» στο Open σημείωσε 5,8%, συνεχίζοντας τη σταθερή του πορεία με σταδιακή ενίσχυση σε επιμέρους κοινά.

Στην τελευταία θέση της ζώνης βρέθηκε η εκπομπή «Το Πρωί Αν Σε Είδον» της ΕΡΤ1, η οποία περιορίστηκε στο 2,8%, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα τηλεθέασης.

Η εικόνα της ψυχαγωγικής πρωινής ζώνης διαμορφώνει μια έντονα ανταγωνιστική πραγματικότητα, με τον Alpha να διατηρεί το προβάδισμα.



Πηγή: tvnea.com
