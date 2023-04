Ναι, είναι αλήθεια, μπορείς να τσιμπολογάς και να χάνεις βάρος κάνοντάς το. Το κόλπο; Η επιλογή υγιεινών, χορταστικών σνακ που αποτελούν το τέλειο μείγμα πρωτεϊνών, λιπαρών και σύνθετων υδατανθράκων. Η κατανάλωση υγιεινών σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι στην πραγματικότητα ένας από τους καλύτερους τρόπους για να χάσεις μερικά κιλά. Αλλά, μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρεις ποια σνακ να επιλέξεις, ειδικά όταν δεν είσαι ακριβώς σίγουρη για το τι χρειάζεσαι για να προετοιμάσεις το γεύμα σου στο σπίτι ή απλά θέλεις να βρεις εύκολες τροφές που μπορείς να φας εν κινήσει.Η Joanna Wen, πιστοποιημένη προπονήτρια απώλειας βάρους και ιδρύτρια του Spices & Greens, τη Lisa Richards, δημιουργό του The Candida Diet, τον Jay Cowin, εγγεγραμμένη διατροφολόγος και διευθυντρία σκευασμάτων στο ASYSTEM, την Trista Best, εγγεγραμμένη διαιτολόγο στο Balance One Supplements, και τη Lisa Young, εγγεγραμμένη διαιτολόγο, διατροφολόγο και συγγραφέα Finally Full, Finally Slim. Συνιστούν αυτά τα τέσσερα υγιεινά σνακ: χούμους και λαχανικά, μήλα και βούτυρο ξηρών καρπών, γιαούρτι με φρέσκα μούρα, και μίγμα ξηρών καρπών. Αυτά τα θρεπτικά σνακ βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, ενισχύουν το μεταβολισμό και εμποδίζουν τον οργανισμό μας να αποθηκεύει περιττό λίπος.Χούμους και λαχανικάΕίναι σημαντικό να ξεκινήσεις ένα ταξίδι απώλειας βάρους με τη σωστή νοοτροπία. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη είναι να έχουμε μια νοοτροπία άσπρου-μαύρου ή όλα ή τίποτα. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια όλοι μας είμαστε ένα έργο σε εξέλιξη. Και το να κάνεις βελτιώσεις, ακόμη και αν είναι μικρές, είναι πρόοδος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να εστιάζεις στη θρέψη του σώματός σου κάθε μέρα, σε αντίθεση με το να βουτάς κατευθείαν σε μια περιοριστική δίαιταΤο χούμους και τα λαχανικά, αποτελούν ένα εξαιρετικό σνακ. Εδώ είναι μια καλή ευκαιρία να πάρεις μια δόση πολύχρωμων λαχανικών, όπως καρότα, κόκκινες και κίτρινες πιπεριές. Το χούμους περιέχει πρωτεΐνες που θα βοηθήσουν να διατηρήσεις το αίσθημα πληρότητας.

Μήλα και βούτυρο ξηρών καρπών



Οι παλιές καλές φέτες μήλου και φυστικοβούτυρου. Αυτό το δοκιμασμένο και αληθινό σνακ είναι επίσης μια από τις καλύτερες επιλογές όταν πρόκειται για βιώσιμη απώλεια βάρους. Τα μήλα και λίγο βούτυρο ξηρών καρπών, κατά προτίμηση βούτυρο αμυγδάλου, ένα βούτυρο ξηρών καρπών πλούσιο σε φυτικές ίνες, είναι πάντα μια θρεπτική επιλογή.



Τα μήλα και το βούτυρο ξηρών καρπών είναι ένα εξαιρετικό σνακ φιλικό προς την απώλεια βάρους, επειδή έχει την ικανότητα να μας κρατάει χορτάτους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να τσιμπήσεις περισσότερα σνακ μεταξύ των γευμάτων, που είναι ένας σημαντικός ένοχος για την καθυστέρηση της απώλειας βάρους.

Γιαούρτι με φρέσκα μούρα



Όπως πιθανότατα ήδη γνωρίζεις, το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα υγιεινό σνακ που είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία του εντέρου, επειδή είναι χαμηλό σε θερμίδες και πλούσιο σε πρωτεΐνες. Περιέχει επίσης προβιοτικά, τα οποία είναι ωφέλιμα βακτήρια που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του εντέρου. Όταν το έντερο είναι υγιές, μπορεί να απορροφήσει καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά από τις τροφές και να ρυθμίσει το μεταβολισμό του σώματος. Αυτό οδηγεί σε υγιή απώλεια βάρους.



Ενώ πολλά δημοφιλή toppings γιαουρτιού, προσφέρουν αναμφισβήτητα νόστιμη γεύση, τα μούρα έχουν σημαντικά λιγότερες θερμίδες, κάτι που μπορεί να είναι ευεργετικό, καθώς μπορείς να φας μεγάλες ποσότητες από αυτά. Μπορούν να σε κρατήσουν χορτάτη χωρίς να έχουν αντίκτυπο στο έλλειμμα θερμίδων που απαιτείται για την επίτευξη υγιούς απώλειας βάρους.



Συγκεκριμένα, τα βατόμουρα πάνω στο μπολ με το γιαούρτι σας είναι ίσως ένας από τους καλύτερους τρόπους για να πετύχετε τους στόχους σας για απώλεια βάρους. Παρέχουν επίσης μια ώθηση κολλαγόνου. Τα βατόμουρα περιέχουν αντιοξειδωτικά, τα οποία ωφελούν τη γενική υγεία, αλλά και βοηθούν το σώμα να επεξεργάζεται τα θρεπτικά συστατικά και τις θερμίδες πιο αποτελεσματικά, καθώς μειώνουν την οξειδωτική βλάβη που μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά αυτή τη διαδικασία.Τα αντιοξειδωτικά μπορούν να είναι χρήσιμα στη βελτίωση της ταχύτητας του μεταβολισμού. Αυτό, με τη σειρά του, αυξάνει τα επίπεδα ενέργειάς σας και μειώνει τις φλεγμονές στο στομάχι.

Μείγμα trail mix



Τέλος, ένα trail mix είναι ένα σνακ υψηλής περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, ιδανικό για την απώλεια βάρους. Την επόμενη φορά που θα λαχταρήσεις κάτι τραγανό, αφήσε κάτω τα τσιπς και τα κουλούρια και πιάσε αυτό το μείγμα από ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, σπόρους, granola και άλλα! Τι κάνει όμως το μείγμα trail mix ένα τόσο καλό σνακ για απώλεια βάρους;



Τα καλύτερα σνακ είναι αυτά που περιέχουν δύο ιδιότητες: χαμηλές θερμίδες και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που χορταίνουν: φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Το trail mix είναι ένα από τα αγαπημένα σνακ, ειδικά όταν βρίσκεσαι εν κινήσει, επειδή παρέχει μια γρήγορη πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών.



Εν τω μεταξύ, τα επεξεργασμένα σνακ με χαμηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες πιθανότατα θα σας κάνουν να αισθανθείς ξανά πεινασμένη λίγο μετά την κατανάλωσή τους. Αυτό οδηγεί σε υπερκατανάλωση τροφής. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη το μόνο που κάνουν είναι να επιθυμείς περισσότερα από τα ίδια. Είναι ένας εφιάλτης για την απώλεια βάρους. Ευτυχώς, τσιμπολογώντας ένα υγιεινό μείγμα, γιαούρτι με μούρα, μήλα και βούτυρο ξηρών καρπών ή χούμους και λαχανικά, μπορεί να πετύχει το στόχο σου και να σε βοηθήσει να χάσεις μερικά κιλά ταυτόχρονα. Όποιο υγιεινό σνακ κι αν επιλέξεις, το σώμα σου θα σε ευχαριστεί!

ΠΗΓΗ



themaygeias