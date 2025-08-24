2025-08-24 11:47:08
Για όσους εντυπωσιάζονται εύκολα από τίτλους όπως “Καθηγητής Πανεπιστημίου” ή “Ερευνητής” ή Διδάκτωρ

Αν θέλετε να δείτε αν κάποιος όντως κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη επιστημονική δουλειά, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος:

Βάλτε το όνομά του εδώ:

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=TopNavBar&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

Το Scopus είναι μία από τις πιο αξιόπιστες βάσεις δεδομένων διεθνώς, και χρησιμοποιείται και για τα παγκόσμια rankings των πανεπιστημίων. Δεν είναι σαν το Google Scholar, όπου μπορείς να προσθέτεις ό,τι θέλεις.

Ναι, τα κριτήρια αξιολόγησης είναι πολλά — και καλώς είναι — αλλά αν κάποιος δηλώνει “ερευνητής”, "Καθηγητής Πανεπιστημίου", "Δρ." και δεν εμφανίζεται καν στο Scopus ή έχει ελάχιστα paper κάτι δεν πάει καλά.
