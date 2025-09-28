2025-09-28 17:50:11
Φωτογραφία για «The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!

 



Με μια εντυπωσιακή πρεμιέρα επέστρεψε το «The Voice of Greece», το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, και για 11η σεζόν στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως παραμένει ο απόλυτος μουσικός διαγωνισμός!

Η πιο αγαπημένη παρέα της ελληνικής τηλεόρασης, με ανανεωμένη και κεφάτη διάθεση, συναντήθηκε ξανά και ήταν... σαν να μην πέρασε μια μέρα από τον τελικό της προηγούμενης σεζόν. Με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην παρουσίαση και τους τέσσερις coaches, τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και την Έλενα Παπαρίζου σε ρόλο coaches, οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στο stage, διεκδίκησαν μια θέση στην ομάδα τους και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές, «οδηγώντας» τον μουσικό διαγωνισμό στην κορυφή της τηλεθέασης!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, το «The Voice of Greece» τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσης του, με 22,4%. Στο δυναμικό κοινό 18-54 σημείωσε 15,4%. 2.026.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα για τουλάχιστον 1’.

Ακόμα, το hashtag #TheVoiceGR βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Χ, με τους τηλεθεατές να σχολιάζουν ενεργά όλα όσα συνέβαιναν.

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός George Smoot
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέθανε ο Νομπελίστας Φυσικός George Smoot
Η κρίση της ελληνικής τηλεόρασης: ένα πρόβλημα βαθύτερο από τα νούμερα τηλεθέασης...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η κρίση της ελληνικής τηλεόρασης: ένα πρόβλημα βαθύτερο από τα νούμερα τηλεθέασης...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Μαρόκο: Εντυπωσιακά σιδηροδρομικά έργα στην Καζαμπλάνκα
Μαρόκο: Εντυπωσιακά σιδηροδρομικά έργα στην Καζαμπλάνκα
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Με δυνατά ποσοστά το Live News στο Mega
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» - Συνεχίζει με χαμηλά ποσοστά η Στεφανίδου- Έπεσε το Ρούκ Ζούκ
Τηλεθέαση Απογευματινής Ζώνης: Πρωτιά για τον «Τροχό της Τύχης» - Συνεχίζει με χαμηλά ποσοστά η Στεφανίδου- Έπεσε το Ρούκ Ζούκ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα Φαντάσματα, η νέα πολλά υποσχόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star
Τα Φαντάσματα, η νέα πολλά υποσχόμενη σειρά κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Star
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
«Αγκαλιά του Φάνη» : Πότε κάνει πρεμιέρα και σε ποια ζώνη του ΣΚΑΪ θα παίζει;
Μάχη τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου - Στην πρώτη θέση το Χαμόγελα και πάλι
Μάχη τηλεθέασης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου - Στην πρώτη θέση το Χαμόγελα και πάλι
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη
Χαοτική διαφορά Γερμανού από τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη