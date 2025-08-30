Η ΕΕΤΤ τρέχει δημόσια διαβούλευση η οποία λήγει στις 30/9/2025 με σκοπό την αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά την αναγνώριση κλήσεων

Τα τελευταία χρόνια, όπως σημειώνει η ίδια στο κείμενο της διαβούλευσης, έχει παρατηρηθεί αύξηση των φαινομένων παραποίησης της ταυτότητας της γραμμής καλούντος (Calling Line Identification-CLI



spoofing). Σε αυτό έχει συμβάλει η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και η ευρεία χρήση τους στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι τηλεφωνικές κλήσεις με ψευδές CLI αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς συνιστούν σε πολλές περιπτώσεις αιτία σημαντικής οικονομικής βλάβης για καταναλωτές

.Σημαντικό ποσοστό καταναλωτών έχει πέσει θύμα απάτης στην Ελλάδα και διεθνώς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές οικονομικές ζημίες και ψυχολογικός φόρτος, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες. Πολλοί καλούμενοι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι ή άτομα με περιορισμένη ψηφιακή εμπειρία, οι οποίοι δέχονται τέτοιες κλήσεις, αδυνατούν να διακρίνουν τη γνησιότητά τους, με κίνδυνο να αποκαλύπτουν ευαίσθητα δεδομένα ή να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς πραγματική αιτία σε φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε οικονομικές απάτες. Τα παραπάνω φαινόμενα υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα και κατά συνέπεια να προστεθούν νέες διατάξεις στον ισχύοντα κανονισμό σχετικά με την αναγνώριση της ταυτότητας της γραμμής καλούντος συνδρομητή, με κύριο στόχο τη μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα απάτης.

Κατόπιν σύστασης της ΕΕΤΤ, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν προβεί, ήδη από τον Απρίλιο του 2025, σε φραγή των εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό, όταν αυτές φέρουν ως αριθμό καλούντος συγκεκριμένους γνωστούς τηλεφωνικούς αριθμούς τραπεζικών οργανισμών. Κατόπιν συστήνει σε όλους τους πελάτες των παρόχων:

Να διακόπτουν άμεσα την κλήση και να καλούν τον οργανισμό, από τον οποίο υποτίθεται ότι προέρχεται η κλήση, για να την επιβεβαιώσουν.Να μην δίνουν ποτέ και σε κανέναν ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία (π.χ username, κωδικούς χρήσης, αριθμούς καρτών, PIN, OTPs, κ.λπ.), γιατί δεν θα τους ζητηθεί για κανέναν λόγο να αποκαλύψουν τέτοια στοιχεία κατά τη διάρκεια μίας γνήσιας επικοινωνίας με έναν οργανισμό ή Τράπεζα.Να προβαίνουν άμεσα σε αναφορά/καταγγελία της κλήσης απάτης στην Αστυνομία.Να ενημερώνουν το συγγενικό και φιλικό τους περιβάλλον, όταν υποψιάζονται ότι έχουν δεχθεί κλήση απάτης ή ακόμα και να το κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση του ευρέος κοινού και την προστασία του από ανάλογα περιστατικά απάτης