2025-09-01 20:22:38
Φωτογραφία για Podcast επικοινωνITE, Επεισόδιο 1Εξωγήινοι: Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;

 



Υπέροχα νέα: Το Podacst του ΙΤΕ είναι πλέον στον αέρα!

Δεν πρόκειται για άλλη μια ακαδημαϊκή κουβέντα… Προετοιμαστείτε για έναν διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους της επιστήμης και σε όσους ζουν τις συνέπειές της: όλους μας!

Στο πρώτο επεισόδιο, η αστροφυσικός καθ. Βασιλική Παυλίδου συζητάει με την Ανθή Στρατάκη για ένα συναρπαστικό θέμα: τους Εξωγήινους!

Όχι όπως στις ταινίες, όχι με πράσινα σώματα και ιπτάμενους δίσκους... Αλλά σαν ένα επιστημονικό ερώτημα που μάς ξεβολεύει:

• Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τη ζωή εκεί έξω;

• Γιατί η NASA στέλνει και ξαναστέλνει αποστολές στον Άρη;

• Είναι προτιμότερο να μας βρουν ή να τους βρούμε;

• Και πόση ταπεινότητα αντέχουμε όταν καταλάβουμε πόσο μικροί είμαστε;
tinanantsou.blogspot.gr
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
Άμεση παρέμβαση του ΠΦΣ για την υπόθεση με τα παραπλανητικά δέματα
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
φθινόπωρο - ας τι υποδεχτούμε όπως του πρέπει!
ΚΡΥΦΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ DNA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
Πόσες τρύπες έχει το Σύμπαν;
Χ. Τουραμάνης:Εξερευνώντας το κβαντικό Σύμπαν. Πειράματα μεγάλης απόστασης με δέσμες νετρίνων από επιταχυντές
Τηλεσκόπιο: Όλο το Σύμπαν στα μάτια του ανθρώπου – Στη Χιλή το νέο θαύμα της μηχανικής
Μ. Σαριδάκης: Το Σύμπαν: Ένα υπέροχο, γνώσιμο αύριο
Μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής, στα δικαστήρια η οικογένεια του μηχανοδηγού - Αγωγές σε όσους τον κατηγορούσαν για λαθρεμπόριο
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Επιστρέφει το δελτιο του ΑΝΤ1 απο 8 Σεπτεμβρίου με τον Νίκο Χατζηνικολάου
«Καλημέρα είπαμε;»: Επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα στην ΕΡΤ1
Αυτός αναλαμβάνει τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Alpha
