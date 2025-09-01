tinanantsou.blogspot.gr

Υπέροχα νέα: Το Podacst του ΙΤΕ είναι πλέον στον αέρα!Δεν πρόκειται για άλλη μια ακαδημαϊκή κουβέντα… Προετοιμαστείτε για έναν διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους της επιστήμης και σε όσους ζουν τις συνέπειές της: όλους μας!Στο πρώτο επεισόδιο, η αστροφυσικός καθ. Βασιλική Παυλίδου συζητάει με την Ανθή Στρατάκη για ένα συναρπαστικό θέμα: τους Εξωγήινους!Όχι όπως στις ταινίες, όχι με πράσινα σώματα και ιπτάμενους δίσκους... Αλλά σαν ένα επιστημονικό ερώτημα που μάς ξεβολεύει:• Τι πραγματικά γνωρίζουμε για τη ζωή εκεί έξω;• Γιατί η NASA στέλνει και ξαναστέλνει αποστολές στον Άρη;• Είναι προτιμότερο να μας βρουν ή να τους βρούμε;• Και πόση ταπεινότητα αντέχουμε όταν καταλάβουμε πόσο μικροί είμαστε;