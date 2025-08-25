2025-08-25 08:13:39
Μια νέα απάτη phishing στοχεύει χρήστες Android με σκοπό την κλοπή των κρυπτονομισμάτων τους. Συγκεκριμένα, 20 εφαρμογές που παρουσιάζονται ως εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών πορτοφολιών, στην πραγματικότητα είναι κακόβουλες.
Οι εφαρμογές αυτές, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cyble, ζητούν από τους χρήστες να εισάγουν τις μνημονικές φράσεις (seed phrases) των πορτοφολιών τους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες φόρμες εισόδου, και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια τους.
Αν έχετε εγκατεστημένη κάποια από τις παρακάτω 9 εφαρμογές, πρέπει να την διαγράψετε άμεσα:
Pancake Swap
Suiet Wallet
Hyperliquid
Raydium
BullX Crypto
OpenOcean Exchange
Meteora Exchange
SushiSwap
Harvest Finance Blog
Η Google έχει ήδη ξεκινήσει την αφαίρεση αυτών των εφαρμογών από το Play Store. Για προστασία, συνιστάται η ενεργοποίηση του Google Play Protect και η εγκατάσταση εφαρμογών μόνο από αξιόπιστους προγραμματιστές και επίσημες πηγές.
