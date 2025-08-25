2025-08-25 08:13:39
Φωτογραφία για SOS ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕ 9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΞΑΦΡΙΖΟΥΝ...ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ANDROID

 



Μια νέα απάτη phishing στοχεύει χρήστες Android με σκοπό την κλοπή των κρυπτονομισμάτων τους. Συγκεκριμένα, 20 εφαρμογές που παρουσιάζονται ως εργαλεία διαχείρισης ψηφιακών πορτοφολιών, στην πραγματικότητα είναι κακόβουλες.

Οι εφαρμογές αυτές, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Cyble, ζητούν από τους χρήστες να εισάγουν τις μνημονικές φράσεις (seed phrases) των πορτοφολιών τους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες φόρμες εισόδου, και με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια τους.

Αν έχετε εγκατεστημένη κάποια από τις παρακάτω 9 εφαρμογές, πρέπει να την διαγράψετε άμεσα:

Pancake Swap

Suiet Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

OpenOcean Exchange

Meteora Exchange

SushiSwap

Harvest Finance Blog

Η Google έχει ήδη ξεκινήσει την αφαίρεση αυτών των εφαρμογών από το Play Store. Για προστασία, συνιστάται η ενεργοποίηση του Google Play Protect και η εγκατάσταση εφαρμογών μόνο από αξιόπιστους προγραμματιστές και επίσημες πηγές.



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτήρια της προτομής του Φιλοκτήτη Λαμπράκη
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
TΣΑΠΟΥΡΝΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΟ - Γράφει: η Μαρία Ν. Αγγέλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
O Brave ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ browser ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ PC
O Brave ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ browser ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ PC
Ψηφιακά Καζίνο vs Λαχείο: Που ξοδεύουν ευρώ οι Έλληνες
Ψηφιακά Καζίνο vs Λαχείο: Που ξοδεύουν ευρώ οι Έλληνες
ΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
ΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
H GOOGLE ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ CHROME OS ΜΕ ΤΟ ANDROID ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ
H GOOGLE ΘΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ CHROME OS ΜΕ ΤΟ ANDROID ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ
Η Ολλανδία θα μετατρέψει παροπλισμένα τρένα σε κινητά στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς απειλείται πόλεμος
Η Ολλανδία θα μετατρέψει παροπλισμένα τρένα σε κινητά στρατιωτικά νοσοκομεία καθώς απειλείται πόλεμος
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ :ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Η «Εργαζόμενη Γυναίκα» ξαναπιάνει… δουλειά στον ΑΝΤ1 με νέα επεισόδια;
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Παρουσιάσατε ξαφνικά άσθμα ή ιγμορίτιδα; Ίσως έχετε περάσει COVID-19
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Πώς μπορείς να δεις αν κάποιος κάνει σοβαρή και αναγνωρισμένη έρευνα;
Μ. Σαριδάκης: Ο Ευτύχης Μπιτσάκης και το Big Bang
Μ. Σαριδάκης: Ο Ευτύχης Μπιτσάκης και το Big Bang